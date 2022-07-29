Karamürsel Belediyesi personeline yüzde 30 zam

Karamürsel Belediyesi’nde çalışan tüm işçiyi kapsayan yüzde 30’luk ücret artışının protokolü imzalandı.Karamürsel Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında sürdürülen ve Karamürsel Belediyesi’nde çalışan tüm işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonucunda, işçilere yüzde 30 oranında ücret artışı yapılması karara bağlanmıştı. 01/07/2022 tarihinden itibaren geçerli olan ücret artışı yansıtılacak.
YILDIRIM’A TEŞEKKÜR ETTİLER
Karamürsel Belediye Başkanlığı makamında, gerçekleşen Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı İdris Ersoy, hazırlanan protokolü ‘Hayırlı olsun’ dileğiyle imzaladı. Atılan imzaların ardından Belediye işçileri ve Hizmet İş Sendikası yetkilileri, enflasyonun çok üzerindeki zam oranı için Yıldırım’a teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.