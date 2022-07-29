Karamürsel Belediyesi personeline yüzde 30 zam

Karamürsel Belediyesi’nde çalışan tüm işçiyi kapsayan yüzde 30’luk ücret artışının protokolü imzalandı.Karamürsel Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında sürdürülen ve Karamürsel Belediyesi’nde çalışan tüm işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonucunda, işçilere yüzde 30 oranında ücret artışı yapılması karara bağlanmıştı. 01/07/2022 tarihinden itibaren geçerli olan ücret artışı yansıtılacak.

YILDIRIM’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Karamürsel Belediye Başkanlığı makamında, gerçekleşen Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı İdris Ersoy, hazırlanan protokolü ‘Hayırlı olsun’ dileğiyle imzaladı. Atılan imzaların ardından Belediye işçileri ve Hizmet İş Sendikası yetkilileri, enflasyonun çok üzerindeki zam oranı için Yıldırım’a teşekkür etti.