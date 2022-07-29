29 Tem 2022 - 13:48- Gündem G: 29 Tem 2022 - 13:50

Karamürsel Belediyesi personeline yüzde 30 zam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılacağını açıklamasının ardından,Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım tüm işçi ve şirket personelinin maaşlarına yüzde 30 oranında artış yapılacağını ifade etti
Karamürsel Belediyesi personeline yüzde 30 zam mask

Karamürsel Belediyesi’nde çalışan tüm işçiyi kapsayan yüzde 30’luk ücret artışının protokolü imzalandı.Karamürsel Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında sürdürülen ve Karamürsel Belediyesi’nde çalışan tüm işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonucunda, işçilere yüzde 30 oranında ücret artışı yapılması karara bağlanmıştı. 01/07/2022 tarihinden itibaren geçerli olan ücret artışı yansıtılacak.

YILDIRIM’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Karamürsel Belediye Başkanlığı makamında, gerçekleşen Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı İdris Ersoy, hazırlanan protokolü ‘Hayırlı olsun’ dileğiyle imzaladı. Atılan imzaların ardından Belediye işçileri ve Hizmet İş Sendikası yetkilileri, enflasyonun çok üzerindeki zam oranı için Yıldırım’a teşekkür etti.
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29 Tem 2022 - 13:48 - Gündem

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