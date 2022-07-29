Patlamada yaralanan 9 işçi taburcu edildi

Kartepe ArslanbeyOSB’de kurulu bulunan Tezcan Galvaniz Fabrikasında meydana gelen patlamada 11 işçi yaralanmıştı. Yaralanan 2 işçinin tedavisi devam ederken 9 işçi ise taburcu edildi. Patlamanın yaşandığı fabrikanın bağlı bulunduğu Özçelik İş Sendikası Bölge Başkanı Arif Çolak, konuyla ilgili olarak, “Yaşanan patlamada 11 arkadaşımız yaralandı. 9’u olayı ufak sıyrıklarla atlattı. Tedavileri tamamlanıp taburcu oldular. Diğer 2 arkadaşımızda da kısmi yanıklar mevcut. Çok şükür ki hayati tehlikeleri mevcut değildir. Enfeksiyon kapmaması için yoğun bakım ünitesinde tedavileri devam ediyor. Yaralanan arkadaşlarımızın aralarında teknisyenler de var mühendisler de var. Aslında devamlı yaptıkları iş ama patlamanın nasıl olduğunu şuan için tam olarak bilemiyoruz. Şuanda araştırıyoruz. Bir hata olmuş ama neden kaynaklı olduğunu bilmiyoruz. İşveren de iş sağlığı ve güvenlikçiler de inceliyor. Sendika olarak arkadaşları aradık, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bir daha benzer kazalar yaşanmaması için çalışma yapıyoruz” şeklinde konuştu.