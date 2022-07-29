29 Tem 2022 - 14:27- Gündem G: 29 Tem 2022 - 14:29

İzmit’in topraklarında şifa yetişiyor

Çiftçilere alternatif gelir kaynağı oluşturabilecek ürünler yetiştirerek öncü olmaya devam eden İzmit Belediyesinin Alternatif Ürünler Bahçesi’nde yetiştirdiği süper meyve aronyaların Ağustos ayının sonunda hasadı yapılacak
İzmit’in topraklarında şifa yetişiyor mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle çiftçilere alternatif gelir kaynağı oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Alternatif Ürünler Bahçesi’nde yetiştirilen aronyalar İzmit’e şifa dağıtıyor. Yeni ürünler ve yeni deneyimlerle çiftçiye öncü olmaya devam eden İzmit Belediyesi, deneyim kazandığı süper meyve aronya yetiştiriciliğinde büyük başarı kaydediyor. 

AĞUSTOS’TA HASADI YAPILACAK

Zengin içeriği ve insan sağlığına katkısı nedeniyle süper meyve olarak adlandırılan aronyayı çiftçilere hibe desteği olarak da veren İzmit Belediyesi, Alternatif Ürünler Bahçesi’nde hasada hazırlanıyor. Her sene daha fazla ürün veren aronya meyvesinin hasadının Ağustos ayının son haftası yapılması planlanıyor. 
# başkanı, İzmit belediyesi

29 Tem 2022 - 14:27 - Gündem

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