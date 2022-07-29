İzmit’in topraklarında şifa yetişiyor

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle çiftçilere alternatif gelir kaynağı oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Alternatif Ürünler Bahçesi’nde yetiştirilen aronyalar İzmit’e şifa dağıtıyor. Yeni ürünler ve yeni deneyimlerle çiftçiye öncü olmaya devam eden İzmit Belediyesi, deneyim kazandığı süper meyve aronya yetiştiriciliğinde büyük başarı kaydediyor.

AĞUSTOS’TA HASADI YAPILACAK

Zengin içeriği ve insan sağlığına katkısı nedeniyle süper meyve olarak adlandırılan aronyayı çiftçilere hibe desteği olarak da veren İzmit Belediyesi, Alternatif Ürünler Bahçesi’nde hasada hazırlanıyor. Her sene daha fazla ürün veren aronya meyvesinin hasadının Ağustos ayının son haftası yapılması planlanıyor.