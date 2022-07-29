“Körfez’de yeni taş ocakları kurulduğuna dair şikayet alıyoruz”

CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği saha ziyaretlerinde tespit ettiği sorunları TBMM gündemine taşımayı sürdürdü. Tarhan, Körfez ilçesiAli Hocalar, Kutluca ve Cumaköy mahallelerinde faaliyet gösteren taş ocakları hakkında hazırladığı soru önergesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’esundu.

“KOCAELİ’DE 75 TAŞ OCAĞI VAR”

Tarhan, “Resmi kaynaklardan aldığı bilgilere göre; halihazırda Kocaeli genelinde aktif olarak kullanılan 75 taş ocağı bulunuyor. Bu taş ocaklarından 36’sı kamu kurumlarına 39’u ise özel sektöre ait. Taş ocaklarında inşaat veya diğer kullanımlar için malzeme üretmek amacıyla zeminden kaya, kum, çakıl veya diğer minerallerin kaldırılıyor. Bu işlem yapılırken pek çok yönden insan, doğa ve çevre sağlığına olumsuz etkisi olduğu da bilinen bir gerçek. Öncelikle taş ocağında gerçekleştirilen patlamalar yer altı sularının akış yönünü dahi değiştirerek ekosisteme zarar veriyor” dedi.

“ORMAN VE TARIM ARAZİLERİNE TAŞ OCAĞINA İZİN VERİLİYOR”

Tarhan, “Bu bölgede faaliyet gösteren çiftçilerimizin ekinleri sulamasını da doğrudan etkiliyor. Bir diğer yönüyle de taş ocağından çıkan tozların başta insan sağlığı ve bölgedeki bitki sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini de bilimsel çalışmalar ortaya koyuyor. Buralarda yapılan çalışmalar ses nedeniyle de işitme sorunlarına dahi yol açıyor. Ancak ne yazık ki tüm bu veriler Kocaeli’de göz ardı edilip, meskenlere yakın yerlerde ve orman ve tarım arazilerinin bulunduğu bölgelerde taş ocaklarına izin veriliyor”dedi.

“HALK TAŞ OCAKLARINDAN MUZDARİP VE ŞİKAYETÇİ”

“Taş ocağı ruhsatı verilen sahaların Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel, Kartepe ve Körfez ilçelerinde bulunuyor” diyen Tarhan, Kocaeli Valiliğinin 4 Mart 2013 tarihli yazısını hatırlatarak, bu yazıda Kocaeli sınırları dahilinde Taş Ocakları Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmalarına başlandığının ve yeni taş ocaklarına izin verilmeyeceğinin de açıklandığını söyledi.

DAHA ÖNCEKİ ÖNERGEYE GELEN CEVAP

Tarhan, konu hakkında daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından cevaplanması talebiyle hazırladıkları soru önergesine gelen cevapta ise, 2013 yılından bu yana sadece kamuya ait taş ocaklarına izin verildiğinin ifade edildiğinin altını çizerek, Körfez ilçesi sınırlarında orman ve tarım arazisi olan bölgeler ile yerleşim yeri yakınlarında yeni taş ocakları kurulduğu yönünde yoğun olarak şikayetlerle karşılaştıklarını belirtti.

“KÖY HALKI YOĞUN TOZ VE SESTEN ŞİKAYETÇİ”

“Körfez ve Gebze ilçesine gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde özellikle daha önce köy statüsünde iken mevzuat değişikliği ile mahalle olan bölgelerimizde vatandaşımızın yoğun şikayet konularından biri de taş ocakları. Bu taş ocakları öyle bölgelerde kurulmuş durumda ki aynı anda iki ilçemizde birbirine sınır olan köylerimizi etkiliyorlar. Köydeki halkımız taş ocaklarından gelen yoğun toz ve ses nedeniyle üretimden, sağlığa her alanda büyük sorunlar yaşadıklarını ifade ediyorlar. Biz de konu hakkında detaylı bilgi almak üzere konu hakkında yetkili olan iki Bakanlığa da cevaplamaları talebiyle soru önergelerimizi TBMM Başkanlığına sunduk” şeklinde konuştu.

“TAŞ OCAKLARININ TAKİPÇİSİYİZ”

“Çevre ve insan sağlığının korunması devletin Anayasa ile tanımlanmış asli görevlerindendir” diyen Tarhan,“Bu kapsamda yapılan çalışmalar konusunda bilgi edinmek de vatandaş yönünden bir hak. Biz bölge halkında büyük endişe ve rahatsızlık yaratan bu taş ocakları meselesinin artık çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Bu nedenle taş ocaklarına dair yapılan her iş ve işlemin yakın takipçiyiz”dedi.

TARHAN’IN BAKAN KURUM VE BAKAN DÖNMEZ’E SORDUĞU SORULAR

1. Kocaeli ili, Körfez İlçesi, Ali Hocalar Mahallesi sınırları içerisinde kaç taş ocağı faaliyette bulunmaktadır? Bu taş ocaklarına işletme izni hangi tarihte ve kaç yıl süre ile verilmiştir? İzin verilen firmalar ve izin yetki sınırları nedir? İlk izin tarihinde faaliyet izni verilen alan ile halihazırda faaliyet sürdürülen alan büyüklüğü nedir?

2. Kocaeli ili, Körfez İlçesi, Kutluca Mahallesi sınırları içerisinde kaç taş ocağı faaliyette bulunmaktadır? Bu taş ocaklarına işletme izni hangi tarihte ve kaç yıl süre ile verilmiştir? İzin verilen firmalar ve izin yetki sınırları nedir? İlk izin tarihinde faaliyet izni verilen alan ile halihazırda faaliyet sürdürülen alan büyüklüğü nedir?

3. Kocaeli ili, Körfez İlçesi, Cumaköy Mahallesi sınırları içerisinde kaç taş ocağı faaliyette bulunmaktadır? Bu taş ocaklarına işletme izni hangi tarihte ve kaç yıl süre ile verilmiştir? İzin verilen firmalar ve izin yetki sınırları nedir? İlk izin tarihinde faaliyet izni verilen alan ile halihazırda faaliyet sürdürülen alan büyüklüğü nedir?