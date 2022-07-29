29 Tem 2022 - 14:38- Siyaset G: 29 Tem 2022 - 14:39

Kandıralı Altınten’e geçmiş olsun ziyareti
Kandıralı Altınten’e geçmiş olsun ziyareti mask
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İYİ Parti İzmit İlçe muhasibi Salim Yaşar, Federal Mogul çalışanı Volkan Yaşar ve Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi mezunu Pervin Yaşar, bir süre önce geçirmiş olduğu kaza sonucu dizinden ameliyat olan Kocaeli Kandıralılar Derneği Denetleme Kurulu üyesi İlker Altınten'i Kandıra Kocabayramlar köyünde ziyaret etti. Ziyarete Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar da katıldı. Ziyarette konuşan Salim Yaşar, “Bizleri hanesinde ağırlayan İlker Altınten ve ailesine teşekkür ediyor, hemşerimize acil şifalar diliyoruz” dedi.
# başkanı, bir

29 Tem 2022 - 14:38 - Siyaset

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