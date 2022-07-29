29 Tem 2022 - 14:38- Siyaset G: 29 Tem 2022 - 14:40

Aras: Z kuşağı size oyunu vermeyecek

YRP İl Başkanı Mehmet Aras, partisinin il başkanlığında basın toplantısı yaptı. İktidarın vatandaşa seçim rüşveti verdiğini söyleyen Aras, “Z kuşağının kredi borcunun faizini sildiler. Onlara verilen rüşvet de oy getirmeyecek. Z kuşağı verileni alacak ama oyunu size vermeyecek” dedi
Aras: Z kuşağı size oyunu vermeyecek mask
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YRP İl Başkanı Mehmet Aras açıklamasında, “Seçimler yaklaştıkça iktidar rüşvet dağıtmaya başladı. İktidar partisinin belediyeleri, akaryakıtın bu kadar pahalı olduğu, halkın ekmek bulmakta zorlandığı bir dönemde açıkça lale devrini yaşıyor. Kültür turları adı altında vatandaşı il il gezdiriyor. Yediriyor, içiriyor, konaklatıyor. Ama vatandaşın beklentisi bu değil, vatandaş kendi kazandığı ile kafasına göre gezip dolaşmak istiyor. Sonuç olarak vatandaş simit alacak param yok diyor, iktidar ‘Gel seni Mardin’e götüreyim’ diyor” dedi.

“SONLARI, ÖZAL’IN PARTİSİ GİBİ OLACAK”

“Diğer yandan iktidar oy oranının en düşük oranda olduğu Z kuşağını da seçim rüşvetinin hedefine koymuş durumda” diyen Aras, “Z kuşağının kredi borcunun faizini sildiler. Yaz aylarında kapalı olan yurtları Z kuşağına tahsis ettiler. O çocuklar iki bayramdır bilet fiyatlarından dolayı ailelerinin yanına gidemiyor. O çocuklar bunu unutmadılar. O yüzden onlara verilen rüşvet de oy getirmeyecek. Z kuşağı verileni alacak ama oyunu size vermeyecek. Göreceksiniz yakın zamanda bu iktidarın sonu da, Özal’ın Anavatan Partisi gibi olacak” ifadelerini kullandı.
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29 Tem 2022 - 14:38 - Siyaset

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