Soyluçiçek: Çayırova’da halk ekmek büfeleri yetersiz

CHP İlçe Başkanı Soyluçiçek, 150 bin nüfusluk Çayırova ilçesinde sadece 12 halk ekmek büfesinin olması nedeniyle vatandaşın mağdur olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili eleştirilerde bulunan Cihan Soyluçiçek, AKP'li Çayırova Belediyesi’nin belediyecilik yapmadığını ifade etti. Çayırovalı vatandaşların ekmek bulamadığını söyleyen Soyluçiçek, “Meclis grubumuz mahallelerimizi tek tek gezdi ve gerekli tespitleri beraber yaptık. Sayın Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova genelinde halk ekmek satış noktalarının yetersizliği ile ilgili daha önce de sizlere önerilerimizi sunduk, ancak konuya kayıtsız kalmayı tercih ettiniz. 10. 000 nüfusu aşan mahallerimizde halk ekmek satış noktasının sadece bir tane olması sizi rahatsız etmiyor mu?” dedi.

“HALKI KADERİNE MAHKUM ETTİNİZ”

“Satış noktalarında bulunan derme çatma konteynırlar sizi rahatsız etmiyor mu? Vatandaşın ekmek alamaması sizi rahatsız etmiyor mu? Çayırova genelinde 12 tane halk ekmek satış noktalarının üzerinde "Çayırova Belediyesi halk ekmek" ibaresi yazmaması sizi rahatsız etmiyor mu? Önce nüfuslu bir ilçede halk ekmek büfelerinin bu kadar az olması sizin en büyük işlevsizliğiniz. Yüzlerce kez uyarmamıza rağmen hiçbir şekilde ilgilenmediniz. Halkı kaderine mahkum ettiniz. Belediyecilik anlayışı bu değildir. Bir an önce bu hatadan vazgeçilmeli. Halk ekmek büfeleri arttırılmalı, derme çatma olan büfeler de yenilenmeli" şeklinde konuştu.