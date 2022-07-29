İMEAK DTO Kocaeli’den lojistik köye destek

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi’nin temmuz ayı meclis toplantısı, şube hizmet binasında hibrit toplantı yöntemiyle gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Dr. Kürşat Bal Başkanlığında düzenlenen meclis toplantısına Kocaeli Bölge Liman Başkanı Erol Ekmekci, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Terzioğlu katılım gösterdi.

KOCAELİ LOJİSTİK MERKEZ OLMALI

Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Körfez Lojistik Çalıştayı’ son yılların en kapsamlı çalıştaylarından biri olarak tarihteki yerini aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Adil Karaismailoğlu bu çalıştayda, Kocaeli’nin lojistik açısından önemini dile getirirken, önümüzdeki süreçte lojistik altyapısının güçlendirilmesi noktasında önemli adımlar atılacağını ifade ettiğini belirtti” dedi.

LOJİSTİK KÖY TALEBİNİ DESTEKLİYORUZ

Başkan Vedat Doğusel şöyle devam etti: “Bu önemli çalıştayda gerek Valimiz Sn. Seddar Yavuz’un, gerekse de Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın Bakan Karaismailoğlu’ndan lojistik köy talebinde bulunması çok önemliydi. Gerek İzmit Körfezi’nin daha düzenli kıyı yapılarına sahip olması gerekse de karayollarındaki ağır vasıta yükünün azaltılması için lojistik köy talebini çok önemli görüyoruz. Demiryolu, karayolu ve havayolu bağlantılı bir lojistik köyün Kocaeli’yi bir liman kenti olarak Avrupa’da ilk altı liman sıralaması içindeki derecesini yükselteceğimize inanıyoruz”

EN YÜKSEK İHRACAT RAKAMI

Türkiye’nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracata dönük ekonomi yapılanmasının sonuçlarını almaya başladıklarını kaydeden Doğusel,“Ülke genelinde haziran ayı itibariyle ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artarken, aynı zamanda tüm zamanların en yüksek haziran ayı ihracatı gerçekleşmiş oldu. Bunun yanı sıra Dış Ticaret Hacmimizin aynı şekilde yüzde 29,8 artmasını da sevindirici bir gelişme olarak görüyoruz. İhracattaki bu artış önümüzdeki aylarda da devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

KOCAELİ’YE YAKIŞIR REKOR

Doğusel, “Çok yoğun, bizim için çok güzel geçen bir ayı geride bırakıyoruz. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’mızın 96. yılını bir hafta boyunca adına yakışır bir şekilde kutladık. İlimizin neredeyse tüm ilçelerini kapsayan kutlama programları Türkiye’de ses getirdi. Dalgıçlarımız tarafından denizde açılan 600 metrekarelik Türk Bayrağı ise bu önemli bayramın en güzel kutlamalarından biriydi. Bu açılım ilimize Türkiye rekorunu getirdi. Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize ve Liman Başkanlığımıza teşekkürü bir borç biliyoruz” şeklinde konuştu.

KOCAELİ’DE SANAT VE TURİZME DESTEK

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenledikleri ve geleneksel hale getirilen “İki Deniz Bir Şehir Fotoğraf Yarışması”nın ödül törenini yine bu anlamlı günde gerçekleştirdiğini ifade eden Doğusel şöyle devam etti: “Kocaeli’de son yıllarda deniz sporlarına başta Deniz Ticaret Odası olmak üzere büyük katkı verilmekte. Hem İzmit Körfezimizde hem de Kandıra sahillerimizde deniz sporlarızaman zaman bizlerin de katkısı ve desteği ile deniz sporları yapılmakta. Son olarak ‘Körfezin iki yakası bir araya geliyor’ sloganıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkıları, Gölcük ve Derince Belediyesi’nin iş birliğiyle düzenlenen yarışlarda, farklı şehirlerden gelen 14-65 yaş aralığındaki sporcular mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan yarışlar, Kocaeli’nin turizme dönük yüzünün geniş kitlelere anlatılması açısından büyük önem taşıdı. Bu etkinliğe destek veren kurumlara tek tek teşekkür ediyoruz.”

EKONOMİK GELİŞMELER

Ekonomik gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğusel şunları söyledi: “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, ilk altı ayda toplam 19 milyar 238 milyon dolarlık ihracata imza atılırken, en çok ihracat, Derince ve İzmit gümrüklerinde gerçekleşti. Derince Gümrük Müdürlüğü’nden 8 milyar 238 milyon dolar ihracat yapılırken, İzmit Gümrük Müdürlüğü’nden 4 milyar 436 milyon dolar ihracat yapıldı. Bu dönemde ithalatımız ise 35 milyar 473 milyon dolar seviyesinde olup, Dilovası ve Derince ithalatta öne çıkan gümrük müdürlüklerini teşkil etti. Derince’den 11 milyar 754 milyon dolar ithalat gerçekleşirken, Dilovası’nın ithalat rakamı ise 11 milyar 761 milyon dolar oldu. 2022 yılı ilk altı ayında dış ticaret işlemlerinden elde edilen vergi tahsilatı 79 milyar 150 milyon TL oldu. 2022 yılı haziran ayı bir önceki ay ile mukayese edildiğinde, ihracatta yüzde 20,5, ithalatta ise yüzde 2,9’luk artış yaşanmıştır.

KOCAELİ GEMİ TRAFİĞİ VE YÜK ELLEÇLEMESİNDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Liman Başkanlıkları bazında Kocaeli’ye uğrayan gemi sayılarına bakarsak; 2022 Ocak-Haziran döneminde Kocaeli’ye uğrayan Türk bayraklı gemi sayısı 1.401 iken, yabancı bayraklı gemi sayısı ise 3.221’dir. Toplam 4.622gemi sayısı ile en çok geminin Kocaeli’ye uğradığını görüyoruz. Kocaeli’nin bu noktadaki oranı yüzde 17,3’dür. Bu dönemde yüklemede 17 milyon 28 bin ton, boşaltmada 25 milyon 163 bin ton, toplamda ise 42 milyon 192 bin ton yük elleçlenmiştir. Türkiye toplamından yüzde 15,4’lük pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde ise ilimiz 1 milyon 78 bin TEU ile Türkiye genelinde ikinci sıradaki yerini korumuştur.”

KOCAELİ YABANCI GEMİ DENETİMLERİNDE DE ÖNDE

Kocaeli Bölge Liman Başkanı Erol Ekmekci, Kocaeli liman istatistiklerine, yabancı gemi denetimlerine ve çevre temizliği konularına değindi. Erol Ekmekci; “Bakanlık olarak denizciliğe yön verecek toplantılarda Kocaeli’nin lojistik merkez haline getirilmesinin gerektiği, yatırımlar ve geri sahaların sektöre kazandırılması ile ikinci sırada yer alınan konteyner elleçlemesinde ilk sıraya yerleşilebileceğini” ifade etti. Erol Ekmekci şöyle devam etti: “Yabancı bayraklı denetlenebilecek gemileri denetlemeye başladık. Eskiden 10 geminin denetlenebildiği, yeni yapılanma ile dünya denizcilik sektöründe kuralları en iyi uygulayan ülke olmamızdan dolayı bu yılın ilk altı ayında 350 gemi denetlemeden geçirildi. Türkiye limanlarında bugün itibariyle 2.346 yabancı gemi denetlenmiş, bunların 439 adedini yani % 18,7’sini Kocaeli tek başına denetlemiş. Ticarette doğru yatırım, doğru işletmeleri tespit etmeliyiz. Uygun olmayanlara da yaptırımlar uygulamalıyız. Ayrıca bizler çevre temizliğine de duyarlıyız. AB fonları ile sağlanan yatırımlar çerçevesinde deniz kirliği konusunda Kocaeli körfezi kontrol altına alındı” dedi.

SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİNDEN DESTEK

Meclis toplantısına katılan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Füsun Terzioğlu ise Doğu Marmara bölgesinde kurulu tek vakıf üniversitesi olduklarını ifade ederek, Sağlık ve Teknoloji odaklı üniversite olduklarını yüksek lisans ve sertifika programları çerçevesinde sanayi kuruluşları ile işbirliği yapabilecek projerlere açık olduklarını, eğitim gerektiren konularda destek verebileceklerini belirtti. Ayrıca İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında denizci üyelerle işbirliği ve eğitim hususlarında yardımcı olabileceklerini ifade etti.