GTÜ’de “Kapalı Mekan Dikey Tarım” Ar-Ge tesisi törenle açıldı

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)’nde bir üniversite-sanayi işbirliğinde daha somut adım atılarak dünyada hızlı bir gelişim gösteren topraksız dikey tarımın ülkemizde de ticarileşmesine ön ayak olacak Ar-Ge tesisi hizmete alındı. GTÜ Kampüsü Biyoteknoloji Enstitüsü sera alanında kurulan tesisin açılışına GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Biyoteknoloji Enstitü Müdürü Prof. Dr. Işıl Kurnaz, PlantFactory Kurucu Ortakları ve çalışanları, Biyoteknoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Proje Yürütücüsü ve Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Barış Kutman, tarım yazarı ve editör İrfan Donat, akademisyenler, öğrenciler ve GTÜ idari personeli katıldı.

PREMİUM ÜRÜNLER YETİŞTİRİLECEK

Tesiste yetiştirilecek ve geliştirilecek ürünler sürdürülebilirlik, düşük karbon ayak izi, düşük su ve gübre tüketimi, pestisit kalıntısı içermeme, yerel olarak üretilme ve yüksek ve standardize besin içeriğine sahip olma gibi özellikleri ile öne çıkan ‘premium’ ürünler olacak. Yetiştirilecek ürünlerin besin değeri ve gıda güvenliği ile ilgili analizleri yapılarak belgelendirilecek. Böylece tüketicilerin daha sağlıklı, daha temiz, daha güvenli ve besin değeri kontrollü gıdalara bu sistem vasıtası ile ulaşabilmesi sağlanacak.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ

Pazarda talep gören veya görebilecek olan, ancak geleneksel tarımda yaygın olarak yetiştirilmeyen bazı ürünlerin sisteme adaptasyonu çalışılacak. Ayrıca sağlık gerekçeleri ile özel ihtiyaçları olan kişilerin diyetine uygun özel ürünlerin de yetiştirilebilmesi için yöntemler ve reçeteler geliştirilecek. Türkiye’de ilk kez kapalı mekân dikey tarımı odaklı bir üniversite-sanayi işbirliğinde sürdürülebilirlik, bitki besleme, gıda güvenliği ve fonksiyonel gıda konuları bir arada ele alınacak.

YERLİ VE MİLLİ

Tüm sistem otomasyonu ve mühendisliği yüzde 100 yerli olan tesisin açılış töreninde GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, kurdele kesiminden önce yaptığı konuşmada tesis ve süreçleri ile ilgili, “Bundan yaklaşık 1,5 yıl önce GTÜ ile PlantFactory arasında Türkiye’nin tarımını teknoloji ile buluşturmayı hedefleyen bir işbirliği protokolü imzalanmıştı. Bugün burada gördüğünüz Ar-Ge tesisinde yürütülecek çalışmalar, ülkemizde bu alanda kurulacak ticari tesislerde kaynakların daha da etkin kullanılmasını, atıkların daha da azaltılmasını, gıda güvenliği ve standardize besin değeri ile öne çıkan ve sıfır zirai ilaç kalıntısı içeren gıdaların uluslararası ölçekte rekabetçi olarak yetiştirilmesini sağlayacak” dedi.

“TÜRKİYE’NİN TARIMI İÇİN HAYIRLI OLSUN”

Rektör Aslan, “Piyasada az bulunan ve geleneksel tarımda yetiştiriciliği kısıtlı olan ancak artan şekilde talep gören ürünlerin yetiştirilmesi mümkün olacak. Ayrıca biyogüçlendirilmiş, yani doğal yöntemler ile besin değeri arttırılmış ve tıbbi nedenlerle özel diyet ihtiyaçları bulunan kişilere yönelik güvenli taze gıdalar üretilebilecek. Üretim ile tüketim büyükşehirlerde birbirine olabildiğince yaklaşmış olacak. Besin reçetesi optimizasyonları her adımda yapılacak mineral analizleri ile desteklenecek. Gerek bilimsel çıktı gerekse ticari ürün olarak bu kıymetli işbirliğinin meyvelerinin daha da arttığını görmeyi temenni ediyor, Türkiye’nin tarımı için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

GİRİŞİMLERİNDEN SÖZ ETTİ

Ardından PlantFactory kurucu ortaklarından Halil Beşkardeşler ise, 7. yılında PlantFactory’nin girişimlerinden söz etti. Bu tesiste yapacakları işlerin kendileri için öneminden bahsederek başta GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan olmak üzere GTÜ ve KutmanLab’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, Ar-Ge tesisinin içinde incelemelerde bulunuldu.