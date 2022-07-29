29 Tem 2022 - 16:36- Asayiş G: 29 Tem 2022 - 16:38

Aranan 15 kişi polise yakalandı

Kocaeli’de işledikleri çeşitli suçlardan haklarında kesilmiş 1 ile 15 yıl arası hapis cezası ile aranan 15 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Aranan 15 kişi polise yakalandı mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan haklarında 1 ile 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Daha önceden tespit edilen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda hakkında yakalama kararı bulunan 15 hükümlü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.  Gözaltındaki hükümlülerin tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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29 Tem 2022 - 16:36 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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