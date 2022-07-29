Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan haklarında 1 ile 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Daha önceden tespit edilen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda hakkında yakalama kararı bulunan 15 hükümlü gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gözaltındaki hükümlülerin tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
29 Tem 2022 - 16:36- Asayiş Güncelleme: 29 Tem 2022 - 16:38
Aranan 15 kişi polise yakalandı
Kocaeli’de işledikleri çeşitli suçlardan haklarında kesilmiş 1 ile 15 yıl arası hapis cezası ile aranan 15 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.