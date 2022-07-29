Aranan 15 kişi polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan haklarında 1 ile 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Daha önceden tespit edilen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda hakkında yakalama kararı bulunan 15 hükümlü gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gözaltındaki hükümlülerin tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.