Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, bazı vatandaşların 2. el ürün alışverişi yapılan internet siteleri üzerinden dolandırdıkları konusunda yapmış olduğu şikayetler üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 2 şüphelinin, sitelere satma vaadiyle ürün koyarak, satacaklarını vadettikleri ürünün parasının tamamını veya bir kısmını alarak ürünü göndermeyerek, vatandaşları dolandırdığını tespit etti. Düzenlenen operasyon ile biri 42 ayrı suçtan aranan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki zanlıda tutuklanarak cezaevine gönderildi.
29 Tem 2022 - 16:37- Asayiş Güncelleme: 29 Tem 2022 - 16:40
2. el ürün dolandırıcılığı yapan 2 kişi polise yakalandı
Kocaeli’de 2. el ürün alışverişi yapılan internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.