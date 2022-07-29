2. el ürün dolandırıcılığı yapan 2 kişi polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, bazı vatandaşların 2. el ürün alışverişi yapılan internet siteleri üzerinden dolandırdıkları konusunda yapmış olduğu şikayetler üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 2 şüphelinin, sitelere satma vaadiyle ürün koyarak, satacaklarını vadettikleri ürünün parasının tamamını veya bir kısmını alarak ürünü göndermeyerek, vatandaşları dolandırdığını tespit etti. Düzenlenen operasyon ile biri 42 ayrı suçtan aranan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki zanlıda tutuklanarak cezaevine gönderildi.