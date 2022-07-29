Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılanistihbarı çalışmalar sonucu, gümrük kaçağı tütünve tütün mamulleri satışı yaptığı değerlendirilen bir iş yeri ve deposuna baskın yapıldı. Baskında 119 bin TAPDK bandrollü bulunmayan gümrük kaçağı makaron, 111 bin içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron,46 paket TAPDK bandrolü bulunmayan nargile tütünü ve 10 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
29 Tem 2022 - 16:40- Asayiş Güncelleme: 29 Tem 2022 - 16:41
Gümrük kaçağı makaron ve nargile likidi ele geçirildi
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından İzmit’te bir iş yeri ve iş yerine ait depoya düzenlenen baskında, gümrük kaçağı binlerce dolu ve boş makaron ile birlikte tütün ve elektronik sigara likidi ele geçirildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.