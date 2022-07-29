29 Tem 2022 - 16:40- Asayiş G: 29 Tem 2022 - 16:41

Gümrük kaçağı makaron ve nargile likidi ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından İzmit’te bir iş yeri ve iş yerine ait depoya düzenlenen baskında, gümrük kaçağı binlerce dolu ve boş makaron ile birlikte tütün ve elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Gümrük kaçağı makaron ve nargile likidi ele geçirildi mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılanistihbarı çalışmalar sonucu, gümrük kaçağı tütünve tütün mamulleri satışı yaptığı değerlendirilen bir iş yeri ve deposuna baskın yapıldı. Baskında 119 bin TAPDK bandrollü bulunmayan gümrük kaçağı makaron, 111 bin içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron,46 paket TAPDK bandrolü bulunmayan nargile tütünü ve 10 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.  Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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29 Tem 2022 - 16:40 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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