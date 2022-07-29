Gümrük kaçağı makaron ve nargile likidi ele geçirildi

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılanistihbarı çalışmalar sonucu, gümrük kaçağı tütünve tütün mamulleri satışı yaptığı değerlendirilen bir iş yeri ve deposuna baskın yapıldı. Baskında 119 bin TAPDK bandrollü bulunmayan gümrük kaçağı makaron, 111 bin içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron,46 paket TAPDK bandrolü bulunmayan nargile tütünü ve 10 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.