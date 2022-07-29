29 Tem 2022 - 16:48- Asayiş G: 29 Tem 2022 - 16:50

Aranan hükümlü jandarmaya yakalandı

Kocaeli’de daha önce işlediği çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Aranan hükümlü jandarmaya yakalandı mask
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Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kasten yaralama, sürüde bulunan küçük veya büyükbaş hayvan hırsızlığı, resmibelgede sahtecilik, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, basityaralama ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermilerin satın alma ve taşıma bulundurmasuçlarından aranan ve hakkında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.I. (34), saklandığı adrese düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.I. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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29 Tem 2022 - 16:48 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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