Aranan hükümlü jandarmaya yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kasten yaralama, sürüde bulunan küçük veya büyükbaş hayvan hırsızlığı, resmibelgede sahtecilik, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, basityaralama ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermilerin satın alma ve taşıma bulundurmasuçlarından aranan ve hakkında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.I. (34), saklandığı adrese düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.I. tutuklanarak cezaevine gönderildi.