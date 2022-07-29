Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kasten yaralama, sürüde bulunan küçük veya büyükbaş hayvan hırsızlığı, resmibelgede sahtecilik, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, basityaralama ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermilerin satın alma ve taşıma bulundurmasuçlarından aranan ve hakkında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.I. (34), saklandığı adrese düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.I. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
29 Tem 2022 - 16:48- Asayiş Güncelleme: 29 Tem 2022 - 16:50
Aranan hükümlü jandarmaya yakalandı
Kocaeli’de daha önce işlediği çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.