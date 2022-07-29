29 Tem 2022 - 20:17- Asayiş G: 29 Tem 2022 - 20:21

2 çocuk annesi eşiyle tartışıp kendini astı

İzmit Karabaş Mahallesinde ikamet eden 40 yaşındaki Eda Borucu, eşiyle tartıştıktan sonra evinde kendini asarak yaşamına son verdi

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
2 çocuk annesi eşiyle tartışıp kendini astı mask
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Alınan bilgiye göre İzmit Karabaş Mahallesi Asım Efendi Sokaktaki Karaoğlan Apartmanında ikamet eden 40 yaşındaki Eda Borucu iddialara göre eşi ile tartıştı. Tartışmanın ardından eşi iki çocuğunu da yanına alarak evi terk etti. Bunalıma giren Borucu evde kendini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi. Kendisini merak ederek eve gelen yakınları Borucu'yu ipta asılı halde bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Borucu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Evli ve 2 çocuk annesi olan Eda Borucu'nın acı haberini alarak olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Eda borcunun cenazesi tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından otobüs yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
# ardından, polis, ile, sağlık

29 Tem 2022 - 20:17 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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