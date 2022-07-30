Haftalık vaka sayısı açıklandı! Vakalar artıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 18-24 Temmuz tarihleri arasında 365 bin 424 kişi koronavirüse yakalandı.

157 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüsten dolayı son bir haftada 157 kişi hayatını kaybederken, 265 bin 962 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

TOPLAM VEFAT SAYISI 100 BİNE YAKLAŞTI

Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de toplam 15 milyon 889 bin 495 vaka saptandı. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 341 oldu.