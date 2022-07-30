Sıcakların ardından sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yurdu etkileyen sıcak hava dalgası pazar gününden itibaren yerini yağışlı günlere bırakacak. Hava sıcaklıklarında birkaç derece düşüş yaşanacak. Marmara Bölgesi’nin büyük bölümünde yağmur görülecek.

DOĞU KARADENİZ İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.