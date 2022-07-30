30 Tem 2022 - 10:03- Gündem G: 30 Tem 2022 - 10:06

Sıcakların ardından sağanak geliyor

Yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgası yağışlarla birlikte bir süre mola verecek. Meteoroloji'nin tahminlerine göre yeni haftayla birlikte yurdun kuzeybatısı üzerinden yağışlı hava etkili olmaya başlayacak.
Sıcakların ardından sağanak geliyor mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yurdu etkileyen sıcak hava dalgası pazar gününden itibaren yerini yağışlı günlere bırakacak. Hava sıcaklıklarında birkaç derece düşüş yaşanacak. Marmara Bölgesi’nin büyük bölümünde yağmur görülecek.

DOĞU KARADENİZ İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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30 Tem 2022 - 10:03 - Gündem

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