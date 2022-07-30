Bu park Derince’ye sağlık katacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Derince’deki eski Askeri Hastanesi alanında projelendirdiği Sağlıklı Yaşam Parkı’nda çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla hayata geçirilen projede vatandaşlarının huzur ve mutluluk içerisinde zaman geçirebilmeleri için titiz bir çalışma yürütülüyor. 28 dönüm büyüklüğündeki alanda her şey düşünüldü. Özenle planlanan projede parkın tamamında duyusal terapi alanları da olacak.

PROJENİN BELLİ AŞAMALARI TAMAMLANDI

Proje kapsamındaki 1100 m² çocuk oyun alanı, fitness sahası ve duyusal oyun alanında hazırlıklar yapıldı. Kafeterya önünde bulunacak 700 m²’lik teras alanı ve fitoterapi alanının sert zemin imalatları yapıldı. Yağmur suyu ve atık suyu alt yapı çalışmaları tamamlandı. 180 m² mescit ve 100 m² tuvalet, 150 m² spor idare binasının kaba inşaatları tamamlandı, ince imalatlar ise devam ediyor. Çevre duvarlarının kolon ve perde imalatları yüzde 50 oranında tamamlanırken kaplamalarına başlanacak.

ÇALIŞMALAR ÖZENLE DEVAM EDİYOR

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekibi çalışmaları titizlikle yürütüyor. Sağlıklı Yaşam Parkı kapsamındaki yürüyüş yollarının grabetonları atıldı, zemin kaplama imalatlarına başlanması planlandı. Bununla birlikte tenis, basketbol ve futbol sahalarının hatıl betonları dökülüp, iç mıcır dolguları atıldı. Çalışmalarda saha zemin betonları dökülecek, ardından saha çevresindeki çelik imalatları yapılacak. Parkın sınırlarını çevreleyen yürüyüş ve bisiklet yolu imalatı, gül bahçesi ve refleksoloji alanlarının imalatlarına başlanacak. Elektrik alt yapı çalışmaları devam ederken son olarak fitoterapi alanında bulanan bitki tarlalarına tıbbi aromatik bitkiler dikilmesi planlandı. Ekipler vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir yaşam alanına kavuşması çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

DUYUSAL TERAPİ ALANLARI

Sağlık Yaşam Parkı projesi tamamlandığında duyusal terapi yöntemlerine uygun alanlar, koku duyusu için 900 metre kare gül bahçesi, işitme duyusu için müzik, su havuzu, su aynası ile kuş evleriyle parka yuvalanacak kuşların sesleri için alanlar da olacak. Tat duyusu için; fitoterapi alanı ile meyve ağaçları, dokunma duyusu için de refleksoloji alanı, görme duyusu için de kullanılan yapısal ve bitkisel materyalin; çizgi, şekil, renk ve doku uyumuna dikkat edilerek, alan kullanımına uygun alanalar, Sokak fitnes alanı, çocuk macera parkı, bilişsel zekayı destekleyen duyusal oyun alanı ve dinlenme alanlarıyla, alanda bulunan kullanıcılara keyif veren, ilgi çeken, bulunma isteği uyandıran bir park olacak.