Gez-Gör, Futsal A Milli Takımını ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Gez-Gör Kocaeli” programı, Avrupa Şampiyonası Seçme ve Hazırlık Kampı için Kocaeli’ne gelen Futsal Ampute A Milli Takımı sporcularını ağırladı. Kamp programlarının Kocaeli ayağında milli sporcular, Gez-Gör Kocaeli kapsamında kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezme fırsatı buldu. Uzman rehber eşliğinde tarih koridorunu ve Ormanya Doğal Yaşam alanını gezen milli sporcular, Kocaeli’nin tarihi ve doğal dokusuna hayran kaldı. Yoğun çalışma programlarının ardından güzel bir gün geçirme şansı bulan sporcular Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyüakın’a teşekkür etti.

KOCAELİ’Yİ TANIYORLAR

Uzman rehberler eşliğinde farklı gruplara Kocaeli’nin tarihi ve kültürel güzellikleri tanıtan Gez-Gör Kocaeli programında 8 farklı tur güzergâhı bulunuyor. Projede vatandaşların ilgi gösterdiği turların başında doğa ve tarih turları geliyor. Kocaeli’de geniş kitlelere ulaşan proje, şehir dışından gelen misafirleri de ağırlıyor. Şehir dışından gruplar halinde gelen vatandaşlar Kocaeli’ni tanıma fırsatı buluyor.