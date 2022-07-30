Gez-Gör, Futsal A Milli Takımını ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Gez-Gör Kocaeli” programı, Avrupa Şampiyonası Seçme ve Hazırlık Kampı için Kocaeli’ne gelen Futsal Ampute A Milli Takımı sporcularını ağırladı. Kamp programlarının Kocaeli ayağında milli sporcular, Gez-Gör Kocaeli kapsamında kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezme fırsatı buldu. Uzman rehber eşliğinde tarih koridorunu ve Ormanya Doğal Yaşam alanını gezen milli sporcular, Kocaeli’nin tarihi ve doğal dokusuna hayran kaldı. Yoğun çalışma programlarının ardından güzel bir gün geçirme şansı bulan sporcular Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyüakın’a teşekkür etti.
KOCAELİ’Yİ TANIYORLAR
Uzman rehberler eşliğinde farklı gruplara Kocaeli’nin tarihi ve kültürel güzellikleri tanıtan Gez-Gör Kocaeli programında 8 farklı tur güzergâhı bulunuyor. Projede vatandaşların ilgi gösterdiği turların başında doğa ve tarih turları geliyor. Kocaeli’de geniş kitlelere ulaşan proje, şehir dışından gelen misafirleri de ağırlıyor. Şehir dışından gruplar halinde gelen vatandaşlar Kocaeli’ni tanıma fırsatı buluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.