30 Tem 2022 - 11:02- Gündem G: 30 Tem 2022 - 11:23

Ferdi Tutar'ın acı kaybı
Ferdi Tutar'ın acı kaybı mask

Gazetemizde eskiden bilgi işlem bölümünde görev yapmış şu anda CK Ajans'ta baskı sorumlusu olarak çalışan Ferdi Tutar'ın babası Veysel Tutar vefat etti. 6 senedir mücadele ettiği amansız hastalık sonucu vefat eden Tutar'ın cenazesi ikindi namazına müteakip 95 Evler Fatih Camii'nden kaldırılarak Körfez Mezarlığı'na defnedilecek.

30 Tem 2022 - 11:02 - Gündem

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