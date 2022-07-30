Ferdi Tutar'ın acı kaybı

Gazetemizde eskiden bilgi işlem bölümünde görev yapmış şu anda CK Ajans'ta baskı sorumlusu olarak çalışan Ferdi Tutar'ın babası Veysel Tutar vefat etti. 6 senedir mücadele ettiği amansız hastalık sonucu vefat eden Tutar'ın cenazesi ikindi namazına müteakip 95 Evler Fatih Camii'nden kaldırılarak Körfez Mezarlığı'na defnedilecek.