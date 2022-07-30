Mehmet Nazım Gençtürk’ten teşvik çadırı tepkisi: Yaklaşık 3 milyon lira harcayarak…

CHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nazım Gençtürk, bakanlık tarafından Kent Meydanı’nda kurulan teşvik tanıtım çadırıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilerde bulundu. Teşvğin tanıtımı için değil kendisi için bütçe ayrılması gerektiğini ifade eden Gençtürk’ün açıklamasında şu ifadelerde bulundu “İzmit Kent Meydanı'nda yaklaşık beş gündür hummalı bir çalışma var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sadece iki gün sürecek kamu kurumları teşvik tanıtım(!) programı için yaklaşık 3 milyon lira harcayarak (katılımcıların ulaşım-konaklama vs. masrafları da düşünüldüğünde fazlası var azı yok) "yoktan var etme yöntemi" ile bir organizasyon düzenliyor.

“İKİ GÜÇ İÇİNDE SIFIRDAN YAPTILAR”

Nedir yoktan var etme yöntemi? Mesela Kocaeli Kongre Merkezi'nde kapalı alan var, alt yapı var, otopark var, havalandırma var, fuaye var, wc var, güvenlikli geçiş var vs. (Interteks Uluslararası Fuar Merkezi'ni yıkmasalardı orada da vardı) İzmit Kent Meydanı'nda bunları hiçbiri yoktu ama tanıtım günleri için ne hikmetse burayı seçtiler ve iki gün için bunların hepsini sıfırdan yaptılar!

“MUAZZAM BİR ORGANİZASYON KURULDU”

Önce meydanın aksesuarları söküldü, sonra devasa tırlar girdi meydana (parkeler kırıldı), akabinde 1000m2'lik dev bir çadır kuruldu. Bursa'dan zemin kaplamaya, İstanbul'dan tavanı süslemeye, Ankara'dan sahne kurmaya, Sakaraya'dan balon şişirmeye ekipler geldi. Dev led ekranlar kuruldu, çadıra klimalar takıldı, elektrik hattı döşendi, stantlar, panolar, x-ray kapılar, giydirmeler, kaplamalar... TRT'yi, Anadolu Ajansı'nı, sair bakanlıkları tanıtmak(!) için muazzam bir organizasyon kuruldu. Asıl tahribatı iki gün sonra söküp gittiklerinde göreceğiz.

“HER HAFTA BİR İLDE MİLYONLARCA HARCANARAK…”

Şimdi vatandaş Nazım olarak aklımda sorular;

-Pandemi dönemi bize teknolojiyi kullanmayı, bilgiye online ve uzaktan ulaşmanın pratikliğini gösterdi. Tüm kamu kurumları teşvik, burs, girişimci desteği vs. çalışmalarını pekâlâ tanıtım videolarıyla, sıkça sorulan sorularıyla ortak bir online platformda erişime sunabilir ve dev organizasyonlar yerine bu platformun tanıtımı medya, üniversiteler, teknik liseler ve kamu kurumları aracılığı ile yapılamaz mıydı?

-Bu iş sadece bizim ilimizde değil, pek çok ilde benzer bütçelerle yapılıyor. Gerçekten her hafta bir ilde milyonlar harcanarak yapılan bu tanıtım organizasyonlarına harcanan paralar genç girişimcilere, startup'lara, inovasyon projelere teşvik sermayesi yapılamaz mıydı?

-Hadi ben anlamıyorum bu işlerden, illa yüz yüze olması gerekiyor diyelim. Böylesi bir ekonomik sıkıntı döneminde, maliyetlerin çok daha düşük tutulabileceği, hali hazırda bu tip organizasyonlara özgülenmiş, alt yapısı müsait, en azından tuvaleti olan bir yer seçimi yapılamaz mıydı?

-KOSGEB gibi TÜBİTAK gibi kurumların pek tabii gençleri ve girişimcileri destek programlarından haberdar etmeleri değerli. Ancak mesela Anadolu Ajansı (AA), TRT veyahut Cumhurbaşkanlığı'na bağlı çalışma ofisleri neyi tanıtacaklar? Bu kurumlar acaba devlet sermayesi aracılığı hükümet propogandası yapmanın yeni bir yolunu mu buldular?

-Hizmet makamı olması beklenen ve devlet sermayesini kullananan kurumlarının reklama-tanıtıma neden ihtiyacı vardır? Zaten teşvik, fon, burs vs. arayan öğrenci, girişimci vs. tüm bu kurumların kapısını aşındırmıyor mu? Asıl soru; Siz bu imkanları sağlarken adil, tarafsız ve liyakat esaslı davranabiliyor musunuz?”