Kandıra'da 3768 m² tarla mahkemeden satılık

Kocaeli İl, Kandıra İlçe, Balcı mah. 112 Ada, 49 Parsel, Taşınmaz üzerinde öbek halinde slaj örtülü durumdadır. Taşınmaz toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, derin profilli, organik maddece yeterli düzeyde olup ortalama % 3- 9 eğimli yapıdadır. Taşlılık, tuzluluk ve taban suyu problemi yoktur. Taşınmaz gerek toprak yapısı, gerek konumu itibariyle her türlü tarımsal amaçla kullanılabilir nitelikte olup kısmen 2. Sınıf Marjinal Kuru Tarım arazisi kısmen arsa vasfındadır. Taşınmaz içersinde tarıma engel teşkil edebilecek unsur yoktur.

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