Başiskele Belediyesine ait 4354 m² sanayi arsası satılacak

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede yer alan taşınmaz hali hazır mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. ve 37. maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

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