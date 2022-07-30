30 Tem 2022 - 14:05- Gündem G: 30 Tem 2022 - 14:08

Başiskele Belediyesine ait 4354 m² sanayi arsası satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Başiskele Belediyesine ait 4354 m² sanayi arsası satılacak

30 Tem 2022 - 14:05 - Gündem

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