"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Kocaeli’de başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca gençlere yönelik Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’nin 9’uncusu bugün itibariyle Kocaeli’de başladı. İzmit Kent Meydanı’nda kurulan büyük bir çadır içerisinde gerçekleştirilen etkinlikte gençleri kamu kurumlarıyla buluşturmak, gelen gençleri bilgilendirmek yapılan çalışmaları ve destekleri tanıtmak amaçlanıyor.

GENÇLERE STANTLARDA BİLGİLENDİRME YAPILIYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların yer aldığı etkinliğe, lise ve üniversiteli gençler ilgi gösterirken ziyaretçilere burs, fon, hibe, kredi gibi maddi desteklerin yanı sıra staj programları, uluslararası proje destekleri konularında bilgilendirme de yapılıyor.

FAHRETTİN ALTUN KOCAELİ’YE GELEBİLİR

Kocaeli’de 9’uncusu yapılan etkinlikte 32 kurum ve uzman personeller gençlerin sorularını yanıtlamak için stant açtı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar stantta hazır bulundu. Bugüne kadar 300 bin gence ulaştığı belirtilen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’nde hedefin 1 milyon olduğu açıklanırken, etkinliğin yılsonuna kadar toplam 16 ilde yapılması planlanıyor. 14.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte bugün saat 20.00’de Aydilge, yarın ise aynı saatte Bilal Hancı-Volkan Arslan, Kocaeli halkına konser verecek. Etkinlik, haftaya Bursa ile devam edecek. Bir diğer yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun’unKocaeli’ye gelme ihtimali olduğu, yarın ilimize gelebileceği de konuşuluyor.