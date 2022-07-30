Instagram'da Takipçi ve Beğeni Satın Almak

Kullanmış olduğunuz sosyal medya hesaplarınızda her türlü etkileşimi yüksek derecelerde sağlamak açısından arttırıcı paketleri görebilirsiniz. Birçok alanda hizmetlerden yararlanarak profilinizi daha yüksek etkileşimli bir hale getirmiş olacaksınız. Hemen hemen her alandan takipçiye, beğeni ve izlenme gibi seçeneklere göz atabilirsiniz.

Bunun yanı sıra ücretsiz olarak sunulmakta olan birçok hizmetlerimiz de hali hazırda sizi beklemektedir. Vermiş olduğunuz siparişleri sorgulayabileceğiniz bir sipariş sorgulama ekrana da menü içerisinde bulunmaktadır. Buradan anlık olarak takip işlemlerini gerçekleştirecek sürecin nasıl işlediğini görmüş olacaksınız.

Sizi asla bekletmemek açısından bu işlemler en kısa süreler içerisinde tamamlanacaktır. Siteye giriş sağladıktan sonra üst panelde yer almakta olan takipçi satın al butonuna bastığınızda fiyat tarifeleri hakkında her türlü bilgi karşınıza çıkarılacaktır. İşlemlerinizi gözden geçirerek hizmet tipinize rahatlıkla karar vermeniz desteklenecektir. Burada iki farklı seçenek sizi beklemektedir. İster aktif Türk takipçi olarak seçiminizi yapabilir veya karışık bot takipçi olarak seçip işlemi başlatabilirsiniz.

Herhangi bir instagram hesabınızın şifresini girmenize gerek kalmamaktadır. Yalnızca kullanıcı adınızı veya hesabınızın url adresini kopyalayıp yapıştırdığınızda vermiş olduğunuz talep gerçekleşecektir. Bu sayede size asla zahmete sokmadan kolaylıkla işlemler gerçekleşmiş olacaktır. Tamamen gerçek ve Türk takipçiler olarak hesabınızın kaliteli bir şekilde büyümesine destek olacaktır.

Instagram Takipçi Satın Almanın Avantajları

Talep etmiş olduğunuz takipçi satın almadaki gelecek olan takipçiler tamamen Türk ve aktif olarak örneğin Takipcin.net tarafından tarafınıza sağlanacaktır. Bu sayede hesaplarınız her zaman aktif bir şekilde gelişerek artış yaşatacaktır. Talep verdiğiniz andan itibaren en kısa sürelerde tarafınıza sağlanacaktır. İşlemlerinizi takip etmek açısından üst panelde sipariş sorgulama ekranı yer almaktadır. Buradan sipariş numaranızı girerek anlık takip işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Talepleriniz durumunda yaşanabilecek her türlü aksilikte 7/24 whatsapp veya e-mail canlı destek hizmetinden yararlanmanız da mümkün bir haldedir. Güvenilir ödeme yöntemleri sayesinde gönül rahatlığıyla takipçi, beğeni veya izlenme gibi hizmetlerden yararlanmanız sağlanmaktadır.

Talepleriniz doğrultusunda herhangi bir hesap şifresi veya hesap bilgileri isteme gibi durumlar ile karşılaşmadan ilerleyebilirsiniz. Hizmetler olarak takipçi hilesi, beğeni, canlı yayın reels izlenme ve yorum beğendirme gibi işlemler hali hazırda bulunmaktadır.

İnstagram Beğeni Satışı

Instagram profilinizde yer alan her türlü hikayeleriniz, post içerikleriniz veya gönderileriniz satın almış olduğunuz beğeni hizmetleri etrafında artış gösterecektir. Talepleriniz doğrultusunda kısa süreler içerisinde hesabınıza düzenli olarak aktarımı sağlanacaktır. En geç 30-60 dakika içerisinde tamamlanıp tercih etmiş olduğunuz işleme beğeni sayıları gönderilecektir.

Örnek site (Takipcin.net) içerisinden aktif Türk beğeni veya karışık bot beğeniolarak iki farklı paket karşınıza çıkacaktır. Bunlardan istediğinizi tercih ederek devam etmiş olursunuz. Beğeni yapacak olan kullanıcıların profilleri her zaman gerçek ve aktif olarak bulunmaktadır.

Bu sayede sahte profillerden gelen işlemler ile uğraşmamış olacaksınız. Videolarımızı da görüntüleme hediyesi site tarafından hizmet dahilinde sağlanmış olacaktır. Gönderim sağlayacağınız içeriğin uzantı adresini kopyalayıp işleminizi tamamlayabilirsiniz.

İnstagram Video/Reels İzlenmesi Satışı

Profilinizde yer alan içeriklerinizin beğeni sayısının yanında video veya reels paylaşımlarınızın görüntülenme seçenekleri de işleme alınmaktadır. İstediğiniz miktarlarda gönderim sağlayarak etkileşim oranlarınızı her zaman üst seviyelerde tutabilirsiniz. İki farklı paket olarak karşınıza çıkmaktadır.

Bunlar normal reels izlenmesi veya premium reels izlenme olarak bulunmaktadır. Hizmet tipini seçtikten sonra alt kısımda bulunan paketlerden dilediğiniz miktarları belirleyerek devam edebilirsiniz. Talepleriniz doğrusunda anında ve hızlı bir şekilde işleme alınacaktır.

Asla zaman kaybı gibi problemler ile uğraşmadan %100 müşteri memnuniyeti etrafında yüklenmesi aktif olacaktır. Güvenilir bir şekilde hizmet verilmesi açısından eksik olarak tarafınıza sorun yansıtılmayacaktır.

İnstagram Canlı Yayın İzlenmesi Satışı

Instagram üzerinde yapmış olduğunuz canlı yayınlara izlenme ekleme gibi seçenekleriniz de bulunmaktadır. Diğer hizmet türlerinde olduğu gibi burada iki farklı paket sizi beklemektedir. Hizmet tipinizi normal veya premium olarak belirledikten sonra paket seçimine geçebilirsiniz. Herhangi bir şifre girmenize gerek kalmadan yalnızca instagram adresinizin url bağlantısını girmeniz yeterli olmaktadır.

İlk defa buradan hizmet alacak olan kullanıcılar için alt kısımda yapacak olduğunuz adımları anlatan içerikler mevcut bir halde bulunmaktadır. Bunları inceleyerek ne yapmanız gerektiğini uygun şekillerde anlamış olursunuz.

Taleplerinizi vermeden önce yapmanız gereken tek şey hesabınızı açık bir profil haline getirmek olacaktır. Daha sonra yapmanız gereken paket seçimini yaptıktan sonra canlı yayınınızı başlatıp izleyicilerin gelmesini beklemek olacaktır. Kısa sürelerde yayın izleyici sayınız artış göstererek artacaktır.