Bu gurur Kocaeli’nin!

Türk dünya Kocaeli’de bir araya geldi… Türk Devletleri Profesyonel Kickboks Şampiyonası dünyada ilk kez ilimizde düzenlendi. Kocaeli, haklı bir gurur yaşadı.

YÜZ YÜZE GELDİLER

Kocaeli son derece özel ve bir o kadar anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan Türk Devletleri Profesyonel Kickboks Şampiyonası Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda organize edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından organize edilecek olan etkinlik öncesi tanıtım toplantısı düzenlendi, bir birine rakip olan şampiyon sporcular tartıya çıktı, yüz yüze geldi.

70 ÜLKEDEN TAKİP EDİLDİ

Dev organizasyona ev sahibi Türkiye’nin yanı sıra kardeş ülkeler Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve Türkmenistan’dan bir birinden önemli sporcular katıldı. Wako Pro K1 Kuralları kategorisinde yapılacak olan şampiyona TV 8.5 ekranlarında canlı olarak yayınlandı. Dev organizasyonu 70 ülkeden sporseverler heyecanla takip etti.

YAŞAR ÇAKMAK: DEVAM EDECEK!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak dev organizasyonla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi: Gerçekten çok güzel bir birliktelik için buradayız. Türkiye’de ve dünyada ilk kez düzenlenecek olan Türk Devletleri Kick Boks şampiyonasına ev sahipliği yapacağımız için büyük bir gurur ve mutluluk yaşıyoruz. Bundan sonraki yıllarda da bu tür etkinliklerimiz artarak devam edecek.

SALİM KAYICI: BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR EDERİM

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Türk cumhuriyetleri Kick Boks organizasyonumuzu dünyada ilk kez düzenliyoruz. Bizlere bu mutluluğu ve onuru yaşatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’a, belediyemizin, federasyonumuzun ve gençlik spor bakanlığımızın kurmaylarına çok teşekkür ediyorum.

NARBETOV: KICK BOKS OLİMPİYAT’TA DA OLMALIDIR

4200 kilometreden Kocaeli’ye gelen, günün en özel misafirlerinden Özbekistan Kick Boks Federasyonu Başkanı Ayberk Narbetov organizasyon hakkında şu düşüncelere yer verdi: Türkiye’de her türlü spor branşı büyüyor. Salim Kayıcı sayesinde de kick boks sporunun da yükseldiğini tüm dünya görüyor. Biz Türkler için çok kıymetli olan bu organizasyonda yer aldığımız için çok mutluyuz

AKBULUT: 24 SAAT ÇALIŞIYORUZ

Türkiye Kick Boks Federasyonu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve organizatör Vedat Akbulut konuşmasında “Salim Kayıcı başkanımız “Efsane başkan” olarak biliniyor. Bu sporu daha da yukarıya taşımaya devam ediyor. Tahir başkanım sağ olsun, var olsun Kocaeli’yi sporun başkenti yaptı ve bizlerin çok büyük destekçisi. Bu ekipte gizli kahramanlarımız da var. 24 saat entegre halde çalışıyoruz. Onlara da emekleri için teşekkür ediyor, Türk kardeşlerimize de hoş geldiniz diyorum.