Bravo sana Duru!

Amasya'da düzenlenen Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası'nda kentimizi temsil eden Derincespor Kulübü sporcularından Duru Emine Karak, Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Amasya Spor Salonu’nda 71 ilden 821 kulübe bağlı yaklaşık 3 bin sporcunun mücadele ettiği turnuvada elde ettiği başarıyla Derince’nin gururu olan Duru Emine Karak’ın başarısı Derincespor Kulübü ve ilçede de sevinçle karşılandı.