Sporterio dünya devlerini Kocaeli’ye getiriyor!

Tarihi ve coğrafyası ile dünyanın en özel şehirlerinden birisi olan Kocaeli, spor turizminde de altın bir çağ yaşıyor. Arap yarımadasının bir birinden ünlü takımları İzmit, Başiskele, Gölcük ve Kartepe’de kamplarını yaparken, Sporterio, dev kulüplerin kamplarını kusursuz bir şekilde yapmasını sağlıyor. Kısacası Sporterio dünyanın seçkin kulüplerini Kocaeli’ye getirerek bölge esnafının da yüzünü güldürüyor.

AL FAHYA MUCİZESİ

İbrahim Mustafa ve İsmail Yaman ortaklığında kurulan, eski profesyonel futbolcu Ali Kemal Alataş’ın genel koordinatörlüğünü, Muhammed Yaman’ın ise otel direktörlüğünü yaptığı Sporterio kısa sürede adından hayli söz ettirdi. Güzide şirketin hikayesi 2015’e dayanıyor... Şirket, ilk kez 2019’da Suudi Arabistan’dan Al Fayha’yı Kocaeli’ye getiriyor. O güne kadar 52 yıldır 2. Lig’de yer alan Fahya sezon sonunda 1. Lig’e çıkıyor, bununla da yetinmiyor ve Suudi Arabistan Kupası’nı kazanıyor. Kulüp yetkilileri başarın altındaki etkenlerden birisinin de Sporterio’nun organizasyonu ile Kocaeli’de yaptıkları kampın olduğunu belirtiyor.

BİR BİRİNDEN ÜNLÜ TAKIMLAR

Başarılı çalışmaları ile merdivenleri hızla tırmanan Sporterio, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İran gibi ülkelerin bir birinden ünlü spor kulüplerine profesyonel kamp hizmeti sunuyor. Sporterio, yaz döneminde Kocaeli’nin yanı sıra ve Bolu, kış döneminde ise Antalya’da faaliyetlerini başarı ile sürdürüyor. Yılda 40’ın üzerinde spor kulübü kamplarını Sporterio’nun uzman ve donanımlı ekibi sayesinde sorunsuz bir şekilde yerine getiriyor.

ÜLKEYE KATMA DEĞER SAĞLIYOR

Yurt dışından gelen 24 takımın 18’inin kamp organizasyonunu yapan Sporterio sadece Arap yarımadasına hükmetmiyor. Afrika’dan Tanzanya, Cezayir ve Mısır, Avrupa’dan Romanya, Asya’dan Kore takımlarını da şehrimize getiriyor. Sporterio’nun şehre sağladığı yıllık katma değer 1.2 milyon doları bulurken, hem ülkeye döviz girdisi sağlıyor, hem de bölgedeki turizm işletmeleri ve esnafı da Sporterio sayesinde hayli kazançlı bir yaz dönemi geçiriyor.

SAHALARA YETMİYOR

An itibari ile otellerin doluluk oranları yüzde 90’dan fazla. Ancak tesislerin, özellikle de sahaların daha da arttırılması şart. Trip By Wyndham, Dedeman, Kartepe Green Partk, Ness ve Ramada otellerinde kalan kulüpler antrenmanlarını Başiskele’deki Edis Spor Tesisleri’nin yanı sıra, aynı zamanda bakımlarını üstlendikleri Kullar, İhsaniye ve Sakarya Kırkpınar’daki sahalarda yapıyor. Sporterio, paydaş olabileceği, omuz omuza çalışabileceği başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kamu kurumları ile birlikte hayata geçirebilecekleri yeni tesis ve saha projelerine de sahip.

ALTIN DEVRİN BİTMEMESİ İÇİN

Sporterio kurmayları Erzurum ve Kayseri’deki gibi yüksek irtifa tesislerinin Kocaeli’ye kazandırılması ile spor turizmi adına şehrin altın devrinin hiçbir zaman bitmeyeceğini ifade ediyor. Sakarya’daki 4 sahalı bir proje taslağı hayata geçiriliyor. Benzer bir projenin Kocaeli’de de faaliyete gerilebileceğini belirten İbrahim Mustafa ve İsmail Yaman tesisin hem şehrin markası, hem de bölgedeki ticarete ciddi manada katkı sunacağına kesin gözü ile bakıyor.