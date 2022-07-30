Belediye Derince vites arttırdı

3. Lig 1. Grup’ta mücadele edecek olan Belediye Derincespor’da çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Takım ilk etap kampının son gününde, tesislerinde 5 Ağustos’ta 3. Lig’in yeni ekiplerinden Kartal Bulvarspor ile ilk antrenman maçını yapacak ve 2 günlük iznin ardından Bolu’ya üs kuracak.

KALECİ İLKER GÜNAY KATILDI

Başarılı teknik direktör İsmail Cem Cambaz’ı takımın başına getiren Belediye Derincespor’da hazırlıklar tüm hızı ile devam ediyor. Kendi tesislerinde ilk etap hazırlıklarını sürdüren takımda geçen sezon Kırıkkale Büyük Anadolu’da forma giyen kaleci İlker Günay da takıma katıldı. Bir diğer yeni transfer santrfor Tufan Deniz Gelen de dün ilk çalışmasına çıkacaktı.

DOLU DOLU ANTRENMAN

Zorlu bir grupta mücadele edecek olan sarı lacivertlilerin son antrenmanı oldukça yoğun geçti. Her dakikası dolu dolu geçen çalışmada ısınma koşusu, ısınma hareketleri, pas oyunu, iki yarım sahada değişmeli çift kale maç yapıldı. Antrenman yenileme hareketleri ile sona erdi. Kaleciler ise yeni kaleci antrenörü Sabri Yaldıran denetiminde sıkı şekilde çalıştırıldı. Cambaz’ın ekibinde geçen sezondan Nuri İlker Kıldır yardımcı antrenör, Sercan Alp atletik performans antrenörü ve ekine Sabri Yıldıran gibi yeni dahil olan Mehmet Ziya Akdağ ise maç analiz antrenörü olarak görev yapacak.