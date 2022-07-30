İkinci maç için Düzce’den haber bekliyoruz

Kızılcahamam kampı sorunsuz devam eden Kocaelispor’da ikinci antrenman maçı takvime göre 31 Temmuz’da (Bugün) oynanacaktı. Ancak Karşıyaka maçının iptal olması üzerine takım aranmaya başlandı ve bölgede kamp yapan Düzcespor ile irtibata geçildi. Düzce temsilcisi maçın pazartesi oynanmasını teklif etti, Kocaelispor ise 31 Temmuz’u rica etti. Dün akşam Düzceli yetkililer tarihle ilgili yeşil siyahlı kulübe dönüş yapacaktı. Kocaelispor’un Kızılcahamam’daki son antrenman maçı 3 Ağustos’ta 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Arnavutköy Belediyespor ile olacak.