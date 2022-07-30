İsmail Cem Cambaz’dan Kocaelispor’a teşekkür

Belediye Derincespor’un çiçeği burnunda teknik direktörü İsmail Cem Cambaz’dan ilk açıklama geldi. Cambaz, kiralamak istedikleri gençlerle ilgili Kocaelispor’un kendilerine her türlü kolaylığı sağlayacağını ifade etti.

BÜYÜK AVANTAJ

Geçtiğimiz sezondan kalan oyuncu grubunun kendileri için önemli olduğunun altını çizen İsmail Cem Cambaz şu şekilde konuştu: Öncelikle anlaşma iki taraf adına da hayırlı uğurlu olsun. Bazen birlikte oynamak, büyük bütçeli takımları ya da camiaları mağlup etmek için avantaj olabilir. Belediye Derincespor olarak o avantajımızı kullanmak istiyoruz. 18 futbolcumuzun sözleşmesi devam ediyor, bu büyük bir artı. İletişim sadece konuşmakla olmuyor, bazen saha içinde bir göz işareti de sana yetebiliyor. Bunların yanına aile duygusu da geliştiğinde sonuca ulaşmak daha da kolaylaşıyor.

ÇOK DEĞİL, DOĞRU TRANSFER

Derince’ye yabancı değilim. Hopa ile Sakarya ile Payas ile rakip olduk. Amacım pozitif oyunla takımın gıpta ile izlenmesini sağlamak. 5 Ağustos’ta oynayacağımız Kartal Bulvar maçının ardından izin vereceğiz ve 8’inde Bolu’da 13 günlük kamp yapacağız. Ardından Derince’ye dönüp son etap çalışmalarımızı yapacağız. Burayı sahiplenen, kemikleşmiş bir oyuncu yapısına sahibiz. Çok transfer değil, doğru transfer yapma amacındayız. 1 ya da 2 futbolcu daha planlıyoruz. Antrenman maçlarındaki eksikliklerimize göre bu sayı artabilir.

BİZ KOCAELİSPOR’UN KARDEŞİYİZ

Kocaelispor’u şehrin ağabeyi, babasıdır, şehrin en büyüğüdür. İnşallah Süper Lig’deki yerini alır. Biz Kocaelispor’un kardeşiyiz. Oradaki futbolcularının gelişmesi adına rol model üstlenmeliyiz. Adıyaman maçlarını izledik. Gerekli görüşmelerimizi yapacağımız. Sağ olsunlar Kocaelisporlu yetkililer her anlamda bizi kardeş kulübü gibi yardımcı oluyorlar. Kendilerine de bu vesile ile teşekkür ederim.