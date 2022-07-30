Bayram Oral’dan kamp değerlendirmesi

Kocaelispor Kulübü Sportif Menajeri Bayram Oral, Kızılcahamam kampını değerlendirdi.

ALT YAPI HOCALARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM

Genç futbolcuları yetiştiren alt yapı kurmaylarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Bayram Oral şu şekilde konuştu: Sizlerin aracılığı ile alt yapıdaki tüm hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten yetenekli futbolcular yetiştiriyorlar. Hocamızın raporu doğrultusunda bazıları takımda kaldı. Diğer genç arkadaşlarımız ile ilgili kiralama ya da Elit 19 grubumuzla devam yöntemlerine gideceğiz. Tabii ki Kocaelispor’a futbolcu temin eden amatör kulüplerimiz de sağ olsun var olsunlar.

BİR SORUN YOK

Ben Kocaelispor’da futbol oynadım, birçok takım gezdim. Kocaeli şehri futbolcu bulma konusunda resmen fabrika. Tesisleşme çalışmalarımızın da tamamlanması ile birlikte kulübümüz uzun yıllar boyunca kendi kaynakları ile ayakta kalacaktır. Kampımızda bir sorun yok. Yemeklerle ilgili yeni planlamamız var. Yeni ve eski futbolcularımızın kısa sürede uyumu sağlaması, kaynaşması bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. İşin teknik kısmı ile Fırat hocamız, transfer konusu ile ilgili de komitemiz ilgileniyor. Bolu kampında daha da güçlenen bir takım olacağımıza inanıyorum.