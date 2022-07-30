Teşekkürler Fatma başkan!

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İkinci Amatör Lig’de şampiyon olarak Birinci Amatör Lig’e yükselen futbol takımlarla geçtiğimiz haftalarda şampiyonlar gecesinde buluşarak tebrik etmişti. Bu kapsamda İzmit Gençlerbirliği Spor Kulübü yöneticileri Başkan Hürriyet’e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
KULÜPLER OLMADAN OLMAZ
İzmit Gençlerbirliği Kulübü Başkanvekili Faruk Özcan ve yönetim kurulu üyeleri ziyarette, spora ve sporcuya değer veren ve desteklerini hep arkalarında hissettikleri Başkan Hürriyet’e teşekkür ettiler. Başkan Hürriyet de amatör spor kulüplerine önem verdiklerini ve desteklerine devam edeceklerini ifade ederek nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.