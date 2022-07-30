30 Tem 2022 - 15:18- Spor G: 30 Tem 2022 - 15:19

Teşekkürler Fatma başkan!
Teşekkürler Fatma başkan! mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İkinci Amatör Lig’de şampiyon olarak Birinci Amatör Lig’e yükselen futbol takımlarla geçtiğimiz haftalarda şampiyonlar gecesinde buluşarak tebrik etmişti. Bu kapsamda İzmit Gençlerbirliği Spor Kulübü yöneticileri Başkan Hürriyet’e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

KULÜPLER OLMADAN OLMAZ

İzmit Gençlerbirliği Kulübü Başkanvekili Faruk Özcan ve yönetim kurulu üyeleri ziyarette, spora ve sporcuya değer veren ve desteklerini hep arkalarında hissettikleri Başkan Hürriyet’e teşekkür ettiler. Başkan Hürriyet de amatör spor kulüplerine önem verdiklerini ve desteklerine devam edeceklerini ifade ederek nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

 
# başkanı

30 Tem 2022 - 15:18 - Spor

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