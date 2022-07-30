Antrenör eğitim programları için başvurular başladı

Antrenör eğitim programlarına katılmak isteyen aday antrenörler için başvuru süreci başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi TFF.org üzerinden yapılacak başvurular, 5 Ağustos saat 14.00'te sona erecek.

DAVETLER E POSTA İLE

Antrenörlerin Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı'na göre yapılacak değerlendirmeler sonucunda puan sıralamasına göre katılımcılara eğitim programları için davetler e-posta ile gerçekleştirilecek. Geçmişte yapılmış başvurular geçersiz sayılacak olup, tüm aday antrenörlerin bu süreçte başvurularını güncellemeleri gerekmektedir.