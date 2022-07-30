Antrenör eğitim programları için başvurular başladı

Antrenör eğitim programlarına katılmak isteyen aday antrenörler için başvuru süreci başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi TFF.org üzerinden yapılacak başvurular, 5 Ağustos saat 14.00'te sona erecek.
DAVETLER E POSTA İLE
Antrenörlerin Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı'na göre yapılacak değerlendirmeler sonucunda puan sıralamasına göre katılımcılara eğitim programları için davetler e-posta ile gerçekleştirilecek. Geçmişte yapılmış başvurular geçersiz sayılacak olup, tüm aday antrenörlerin bu süreçte başvurularını güncellemeleri gerekmektedir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.