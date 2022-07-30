“İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi geleceğin üretimine ışık tutacak”

İMES OSB’nin proje sahipliğinde, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı güdümlü proje desteğiyle, bölgenin en güçlü iki üniversitesinin ve iki lisesinin iştirakiyle sürdürülen İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi’nin proje kapanış toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası merkeze yapılan inceleme ziyaretinde, İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi, paydaşlarından tam not aldı. Kısa sürede eğitim, ar-ge, imalat ve danışmanlık faaliyetlerin başladığı merkezde 100’e yakın eğitimin verilmesi ve yılda 2 bin öğrenci ve kursiyerin eğitim alması bekleniyor. Merkez, Kocaeli’deki makine ve imalat sektörünü; mesleki yeterliliğe sahip insan kaynağı, yenilikçi ürün tasarımı ve imalat alt yapısı uygulamaları ile destekleyerek mükemmelleştirmeyi hedefliyor.

VALİ YARDIMCISI ÇALIK’IN BAŞKANLIĞINDA

Merkez, mesleki eğitimler, uygulamalı mühendislik, imalat ve ölçüm faaliyetleri için gerekli olan birçok donanım ve yazılım olanaklarına sahip olacak şekilde kurgulandı. İMES OSB Yönetim Merkezi’nde gerçekleştirilen Müteşebbis Heyet ve Proje Kapanış toplantısına Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık başkanlık etti.

YOĞUN KATILIM

Toplantıya Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadetin Hülagü, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kerim Çolakoğlu, İMES OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet Üyeleri, KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, MARKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Salim Öncel, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan, İMES OSB Bölge Müdürü Onur Kesici ve Dilovası Halk Eğitim Müdürü Salih Toltar, İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi Müdürü Deniz Aygan, KOÜ ve GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi temsilcileri, iştirakçi okulların müdürleri katıldı. Toplantı sonrasında merkez ziyaret edilerek iştirakçi kurum ve kuruluş temsilcilerine İMES OSB Yönetimi tarafından plaket takdiminde bulunuldu.

OSB FAALİYETLERİNİ ANLATTI

İMES OSB Bölge Müdürü Onur Kesici toplantı başlangıcında bölgeyi ve OSB faaliyetlerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi. İMES OSB Bölge Müdür Yardımcısı ve Proje Yöneticisi Emine Ünsal Ersoy’un proje sürecini anlatan sunumunun ardından İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi Müdürü Deniz Aygan merkez faaliyetleri ve özel kurum destekleri hakkında bilgi verdi. Sunumların ardından katılımcılar projeye dair görüşlerini ifade etti.

“YAKLAŞIK 30 MİLYON TL İLE TAMAMLANDI”

Kesici, bölgede gerçekleşen faaliyet ve projeler hakkında bilgi aktardıktan sonra İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi hakkında, “Modern yapı ve üst yapıları ile ülkemizin önde gelen üretim üssü konumundaki OSB’mize, makine ve imalat sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla çalışmalarını yürüttüğümüz projemizin hayata geçtiğini siz değerli misafirlerimize sunmanın mutluluğu içerisindeyim. MARKA'nın 10 Milyon TL’lik güdümlü proje hibesi ile 16 Milyon TL olarak planlanan projemiz yaklaşık 30 Milyon TL seviyelerinde tamamlanmış, özel kurumların katkılarıyla da merkezimizin donanım ve hizmet alanı genişlemiştir” dedi.

“ÜRETİMİN GELECEĞİNE IŞIK TUTACAK”

İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, “Bölgemizin ve ülkemizin en önemli vizyon projelerinden biri olan İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi, endüstriyel nitelikli istihdam, eğitim, danışmanlık, ar-ge ve imalat anlamında örnek bir organizasyon olacaktır. Emek ve sonucunda başarı dolu bir süreci geride bıraktığımız kapanış toplantımızda hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmayan devlet yetkililerimize, emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve özelde İMES OSB çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Merkezimiz, her faaliyetiyle üretimin geleceğine ışık tutacak bir merkez olarak çalışmalarını sürdürecektir” şeklinde konuştu.

“YAPILAN İŞBİRLİKLERİ TAKDİRE ŞAYAN”

Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık ise, nitelikli istihdamın önemine vurgu yaptı. “Kalifiye eleman olmadan, katma değerli üretimin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Günümüzde nitelikli personel bulunmasında da birtakım sıkıntılar yaşanıyor. Bu projede örnek bir iş birliğinin yaşandığını görmekten mutluyuz. İMES OSB yönetim kurulunun gayretleriyle birlikte sayın valililerimizin ve MARKA’nın desteğinin yanı sıra üniversitelerimizle ve liselerimizle buluşarak böyle öncü bir projenin ortaya çıkması takdire şayan. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Milletimize memleketimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.