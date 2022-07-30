“Sit alanı ilan edilen tümülüs neden ilgisizliğe terk edildi?”

Önergesinde Türkkan, “İzmit’e bağlı Mecidiye ve Güvercinlik mevkileri arasında bulunan tümülüs kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edilmiştir. Yaklaşık 2 bin yıl önce inşa edildiği tahmin edilen tümülüs hem define uğruna kazı yapanlar hem de taşların kazınması nedeniyle zarar görmüştür.1993 yılında Sit Alanı ilan edilen tarihi yapı, tahrip edilmiş haliyle çevredeki vatandaşların da tepkisine neden olmaktadır” dedi.

“DEFİNECİLER TARAFINDAN TEKRAR AÇILMIŞ”

Türkkan, “Bölgede yaşayanların ifadesine göre; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü işbirliğiyle bölgede kurtarma kazısı yapılmış, alan temizlenmiş ve mesire alanı gibi ziyarete açılmıştır. Tümülüs zarar görmesinin ardından toprakla kapatılmış, fakat kaçak defineciler tarafından burası tekrar açılıp tahrip edilince tümülüsün tekrar kapatılmasına karar verilmiştir” diye yazdı. Türkkan, 2 yıl önce iş makinesiyle define arayanlarca tekrar açılan tümülüste taşların yerlerinden söküldüğünü, yapılan basınçla beraber taşlarda patlamalar olduğunu, iç tarafta ise göçmeler meydana geldiğini belirtti.

İŞTE TÜRKKAN’IN SORULARI

1-İzmit’e bağlı Mecidiye ve Güvercinlik mevkileri arasında bulunan, 1993 yılında Sit Alanı ilan edilen tümülüs neden ilgisizliğe terk edilmiştir, bu tarihi yapının korunması konusunda sorumluluk kime aittir?

2-Sit Alanı ilan edildikten sonra tümülüs ile ilgili bugüne kadar herhangi bir düzenleme ve restorasyon işlemi gerçekleştirilmiş midir?

3-Yaklaşık 2 bin yıl önce inşa edildiği tahmin edilen tümülüste oluşan tahribatın giderilmesi ve kapsamlı restorasyonunun yapılması düşünülmekte midir, Bakanlık programı dahilinde böyle bir düzenleme yer almakta mıdır, bu ne zaman gerçekleşecektir?

4-Tümülüsün çevre düzenlemesinin yapılması, kaçak definecilere karşı koruma altına alınıp güvenli hale getirilerek ziyarete açılması düşünülmekte midir?