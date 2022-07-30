Hürriyet’ten emlakçılara destek sözü

Fuat Özdağ başkanlığında Darıca merkezli olarak geçtiğimiz aylarda kuruluşu gerçekleştirilen ve ülke genelindeki üye çalışmalarıyla dikkatleri çeken Emlak Kulübü yönetimi, sektördeki sorunların çözümü için çalmadık kapı bırakmıyor. İzmit’teki meslektaşlarının karşılaştığı sorunlarının giderilmesi için Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i de ziyaret eden Emlak Kulübü Başkanı Fuat Özdağ ve yönetim kurulu üyeleri, meslektaşlarının belediyeden emlak beyan değeri alırken karşılaştıkları zorluklardan bahsederek çözüm önerilerinde bulundular.

HÜRRİYET’TEN DESTEK SÖZÜ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sorunun çözümü için büyük duyarlılık gösterirken Emlak Kulübü yönetimiyle bu konu hakkında aynı görüş ve düşüncede olduğunu söyledi. Sorunun en kısa sürede çözülmesi için danışmanlarına talimat veren Başkan Hürriyet, konuklarıyla yaptığı uzun görüşmenin ardından her zaman her koşulda yanlarında olduklarını kaydederek destek sözü verdi. Emlak Kulübü Başkanı Fuat Özdağ ise, Hürriyet’in göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı üyeleri adına teşekkür ederek yönetimle birlikte çiçek takdim etti.