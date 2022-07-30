Başkan Aygün’den bürokrasiye projelerini anlattı destek istedi

Derince genelinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Başkan Aygün, ilçeye kazandıracağı projelerin hız kazanması için başkent nezdinde temaslarını sürdürüyor. Bir yandan ilçe halkına vaat ettiği 41 projesini hızla hizmete sunarken diğer taraftan gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Başkan Aygün, başkentte de önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Aygün, Ankara’da yaptığı görüşmeler kapsamında ilk olarak Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'yi ziyaret etti. İlçede hayata geçen ve yapımı planlanan tarımsal kalkınma hamlesi projeleriyle ilgili görüş alışverişinin gerçekleştiği ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Başkan Aygün, “Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri ve Kurban Kesim Alanı projelerimizle ilgili görüştüğümüz sayın bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

EĞİTİM KAMPÜSÜ PROJESİ

Başkan Aygün, Bakan Kirişci ile yaptığı görüşmenin ardından Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile birlikte bu kez Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki’yi ziyaret etti. Burada gerçekleşen görüşmede Kadırga Mesire Alanı’nın üst kısmına yapılması planlanan Modern Hayvan Satış Yeri ve Kurban Kesim Alanı projesinin detayları üzerine değerlendirmeler yapıldı. Başkan Aygün’ün başkentte gerçekleştirdiği ziyaretlerinin gündeminde eğitim kampüsü de yer alıyordu. Sırrıpaşa Mahallesi’nde bulunan 26 dönümlük alana yapılması planlanan eğitim kampüsü projesi ile ilgili Başkan Aygün, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy'u ziyaret etti. Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’ın da yer aldığı görüşmede Eğitim Kampüsü projesinin detayları görüşülürken, ziyaretin ardından bir açıklama yapan Başkan Aygün, “İlçemize inşa etmeyi planladığımız projemize olan yakın ilgisi dolayısıyla sayın bakanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

ADALET BAKANI BOZDAĞ’A ZİYARET

Başkan Aygün, Milli Eğitim Bakanlığı’nda gerçekleştirdiği ziyaretlerde uzun yıllar Kocaeli Milli Eğitim Müdürü olarak kentimizde önemli hizmetlerde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik'i ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Aygün, ayrıca başkentteki temasları kapsamında AK Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir’i ziyaret ederek, istişarede bulundu. Başkan Aygün, başkentte gün boyu gerçekleştirdiği ziyaretlerde son olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile bir araya geldi. Karşılıklı görüş alış verişi ve istişarenin gerçekleştiği buluşmada Başkan Aygün, Bakan Bozdağ’a göstermiş oldukları samimi ilgi dolayısıyla teşekkür etti.