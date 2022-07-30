Kullar Otobüs Kooperatifi’nde Başkan Hakan Zorlu

SS 71 Nolu Kullar Otobüs ve Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, düzenlenen olağan kongrede bir araya geldi. Kullar’da bulunan kooperatif binasında gerçekleştirilen ve 32 üyesi bulunan kooperatifin genel kurulunda mevcut başkan Mehmet Şahin, yeniden aday olmazken S.S. Kocaeli Marmara Karayolları Taşıma Kooperatifi Birliği ve Kocaeli Kamyon ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Birliği Başkanı Hakan Zorlu başkan seçildi. Kongrede 2022 yılında 500 TL olan aidatlar 2023 yılında 950 TL olarak belirlendi.

BİZİ ONURLANDIRDILAR

Kongrede konuşan başkan Hakan Zorlu, “Öncelikle hasbelkader 4 ay önce kooperatifinize bizleri de layık görüp hisse almam için gerekli baskıyı yapan Mehmet Başkanıma teşekkür ediyorum. Böyle bir ailenin içinde olmak Kullar kasabasında böyle bir sivil toplum örgütünün başında olmayı siz değerli büyüklerimizin seçimsiz bir şekilde bize sunması bizi gerçekten onurlandırmıştır.2012-2019 tarihleri arası S.S. 44 Nolu Yeniköy Taşıma Kooperatifi ve İzmit Shell Taşıma Kooperatifinde yapmış olduğum aktif yöneticilik görevimi tamamladıktan sonra S.S.Marmara Karayolu Taşıma Kooperatifi Birliği başkanlığına devam etmekteyim. Burada yapmış olduğum görev ile birlikte Kocaeli Kamyon ve Kamyonetçiler Esnaf Odası başkanlığına layık görüldüm” dedi.

BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YÖNETECEĞİME İNANIYORUM

Zorlu, “Bundan sonra da S.S Tüm Türkiye Moturlu Taşıyıcılar Merkez Kurulu'nda görevini yönetmekteyim. Sizlerin duaları ile bizleri de buralara laik görmeniz üzerine S.S. 71 Nolu Kullar Otobüs ve Minibüs Kooperatifi şimdiye kadar edindiğim tecrübe ve siz değerli büyüklerimin katkılarıyla görevimi başarılı bir şekilde yöneteceğime inanıyorum. Bizleri buralara laik gördüğünüz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.Soyadım Zorlu olduğu için bugüne kadar hayatımda hiç kolay görevler gelmedi. Yaptığım görevlerin hepsinde başarılı olduğumdan 42 yaşımda bu mevkiye gelmeyi Allah nasip etti” dedi.

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Son olarak Zorlu, “Bu engebeli yollarda beni hiç yalnız bırakmayan İl Başkanımız Mehmet Ellibeş’e, Başiskele Belediye Başkanımız Yasin Özlü, Kocaeli Büyükşehit Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve Esnaf Odaları Birliği Başkanımız Kadir Durmuş’a teşekkürlerimi sunuyorum. Eski Başkan Mehmet Şahin ağabeyimize ve eski başkanlarımıza da yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Aldığımız bayrağımızı hep birlikte daha ileriye taşıyacağız” dedi. Kongrenin ardından Hakan Zorlu ve eski başkan Mehmet Şahin, Ticaret İl Müdürlüğü Hükümet Komiseri Nevzat Oruç’a plaket verdi.