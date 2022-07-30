Körfez ilçesinde bulunan bir fabrikadan, bacasından yoğun duman salındı. O anlar ise vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Bölgede endişe oluşturan dumanı görenler sosyal medya hesaplarından paylaştı. O anları kamerasıyla kayda alan bir vatandaş, “Körfez Döküm’den sarı dumanlar yükseliyor. Bunlar buhar değil, havayı kirleten bir pislik” dedi.
30 Tem 2022 - 16:57- Gündem Güncelleme: 30 Tem 2022 - 16:59
Fabrika bacasından dumanlar yükseldi, tedirgin olan vatandaşlar isyan etti
Bir fabrikadan havaya salınan duman, vatandaşları tedirgin etti. O anları kamerasıyla kaydeden vatandaş, “Bunlar buhar değil, havayı kirleten bir pislik” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.