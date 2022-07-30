30 Tem 2022 - 16:58- Asayiş G: 30 Tem 2022 - 17:01

Kandıra yolunda kaza: 4 yaralı

Kandıra yolunda iki aracın çarpışması neticesinde kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kandıra yolunda kaza: 4 yaralı mask
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Kaza, Kandıra yolu üzerinde bulunan İzmit Çayırköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit yönüne doğru giden 34 CJU 056 plakalı Skoda marka otomobil, sola dönmek isterken Kandıra yönüne doğru giden 34 AJ 395 plakalı Volkswagen marka otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, Skoda markalı otomobilde yolcu olarak bulunan 4 yaralıyı Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazanın gerçekleştiği mevkiinin bölünmüş yol olması dolayısıyla trafikte aksamalar yaşandı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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30 Tem 2022 - 16:58 Kocaeli/ Kandira- Asayiş

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Kandıra yolunda kaza: 4 yaralı mask
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