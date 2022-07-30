Çağlayan: EYT formül değil adalet istiyor

Çağlayan konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: " Son günlerde yazılı ve görsel medyada çıkan haberleri bizlerde şaşkınlıkla izliyoruz. Bir gün bakıyoruz 6, başka bir gün bakıyoruz 11 sürekli inip çıkan formüllerle karşı karşıyayız.

Bu konuda telefonlarımız hiç susmuyor, arayarak yada mesajlarla biz formül kabul etmiyoruz diyen binlerce dava arkadaşımız var. Bizim tek beklentimiz 99 yılı öncesi olan hakkımızı istiyoruz. Bir çok konuda bir gecede kararlar çıkarken konu Eyt olunca nedense çözülemeyecekmiş bir sorun gibi hava yaratılıyor. Çözüm belli ve tektir. Onun dışındaki arayışlar sadece milletimizin kafasını karıştırmaktan öteye gitmeyecektir.

Bizler mücadeleye yıllarını vermiş dernekler ve federasyon olarak işe başlarken bize imza attırılan sözleşmelere uyulmasını o zaman bize sunulan hakların tamamının iadesini talep ediyoruz. Tek çözüm budur bunun dışındaki her sonuç yeni mağduriyetler yaratacaktır. Bu sorun tek taraflı çözülecek bir sorunda değildir. Mutlaka federasyonumuz ve derneklerimizde muhatap alınmalıdır. Bir kaşık bala kanacak topluluk tabiki değiliz. Bugüne kadar hep yaptık yaparız diyen çok boş vaat gördük. Yaş itibari ile de artık kandırılacak yaşları geçtik. Siyasete oluşan bu güvensizliği ortadan kaldırmak adına Siyasilerden sözler değil daha somut şeyler bekliyoruz.

Eyt'yi kimsenin siyasi malzeme olarak kullanmasına asla izin vermedik. Bu süreçte destek olanlarıda geri çevirmedik. Her görüşten insanı içinde barındıran sadece hak arayan bir oluşumuz. Siyaset yapmıyor ancak yasanın çıkması adınada Siyasi partilerle elbette görüşmeler gerçekleştiriyoruz.

İlımizdede tüm Siyasi Partilerin, Stk'ların, Sendikaların kapısını çaldık. Her kesimden destek istedik.

Kocaeli Büyüksehir Belediye Başkanı, Kartepe Belediye Başkanı, Akp İl Başkanı ve İlçe Başkanından bu anlamda bir kaç kez randevu taleplerimiz oldu. Fakat olumlu dönüş alamadık ve görüşme sağlanamadı. Bazı kesimler tarafından bizi muhalif gösterme çabaları olduğunu görüyoruz. Biz kimseye uzak veya yakın değiliz herkese eşit mesafede sadece hakkını arayan milyonlarız.

Böyle büyük bir sorunun bugüne kadar görmezden gelinmesi çok önemli sorunlar yaratmıştır, yaratmayada devam etmektedir. Yaklaşık 5 milyon Eyt'li olarak, yasanın bir an önce çıkarılmasını ve bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz. Yani baştada söylediğimiz gibi Eyt formüller değil, sadece Adalet istiyor...