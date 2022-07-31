Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumartesi günü Roman Toplu Sünnet Şöleni düzenledi. Sünnet ettirilen 264 çocuk, kendileri için Fuar alanında hazırlanan birbirinden eğlenceli etkinliklerde doyasıya eğlenerek, unutulmaz bir gün yaşadı.

LUNAPARKTA DOYASIYA EĞLENCE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kendilerine özgü kültür ve kişilik özellikleriyle toplum içerisinde en renkli yaşam tarzıyla bilinen romanlar için toplu sünnet şöleni düzenledi. Şölen kapsamında sünnet ettirilen 264 çocuk için Fuar içindeki Güneş Sahnesi’nde ve Lunapark’ta birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Şölenin düzenlendiği İzmit Fuarı ve Lunapark çocuk sesleriyle doldu. Sünnet kıyafetleriyle çocuklar ve aileleri program öncesinde Lunaparkta doyasıya eğlendi.

DAVULLU ZURNALI ŞÖLEN

Lunaparktaki eğlencenin ardından Güneş sahnesindeki programa geçildi. Güneş Sahnesi önünde bir araya gelen vatandaşlara yemek ikramı yapıldı. Yemek ikramının ardından ise sünnet çocuklarına palyaçolar eşlik etti. Davul ve zurna eşliğinde eğlenceye doyan çocuklar böyle olur romanların sünnet şöleni dedirtti. Sünnet çocukları sirk ve jonglörlerin gösterisini ise meraklı gözlerle izledi. Mehteran Bölüğü ise seslendirdiği eserlerle göz doldurdu.

“ALLAH DAMATLIĞINI GÖSTERSİN”

Güneş sahnesinde gerçekleştirilen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Roman Dernekleri Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; “Devletler vatandaşları mutlu olsun diye vardır. Çocukların, gençlerin, kadınların, yaşlıların, engellilerin yüzü gülsün diye vardır. Belediyelerin asli görevlerinden biri halkı mutlu etmelidir. Bizim görevimiz sizlerin yüzünü güldürmektir. Bugün bunu gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. 264 çocuğumuz sünnet oldu. Hayırlı olmasını diliyorum. Allah ailelerine bu çocuklarımızın damatlığını da göstersin. Her zaman bir olacağız. Her zaman roman kardeşlerimizin yanında olacağız” dedi. Programın sonunda sünnet olan çocuklara protokol tarafından hediyeleri takdim edildi.