Sarısu Gençlik Kampı, ADD’nin konserine ev sahipliği yaptı

İzmit Belediyesinin Kandıra’da yer alan bölgenin incisi Sarısu Gençlik Kampı, Atatürkçü Düşünce Derneği Kandıra Şubesi’ni ağırladı. Gençlik konseriyle keyifli anların yaşandığı geceye ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, ADD Şube Başkanı Zeliha Yalçıntuğ, ADD Genel Başkan yardımcısı Necmi Akyalçın, ADD Genel Sayman Basri Gürsoy, ADD Genel Sayman Yardımcısı ve Bölge Sorumlusu Devrim Taylan Ercan, Genel Sekreter Yardımcısı ve İstanbul Bölge Sorumlusu Önder Polatoğlu, ADD Gölcük Şube Başkanı Cemil Özbaş, ADD Yahyakaptan Şubesi Eski Başkanı Yakup Gökçe katıldı.
PLAKET VERDİLER
Atatürkçü Düşünce Derneğini İzmit Belediyesi Başkanvekili Çetin Sarıca, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam ve Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Ercan Umutlu karşıladı. Konser sonunda verdikleri destekten ötürü İzmit Belediyesine teşekkür eden yetkililer, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in plaketini Başkanvekili Çetin Sarıca’ya takdim ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.