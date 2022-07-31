31 Tem 2022 - 09:58- Gündem G: 31 Tem 2022 - 10:00

Sarısu Gençlik Kampı, ADD’nin konserine ev sahipliği yaptı

İzmit Belediyesi Sarısu Gençlik Kampı, Atatürkçü Düşünce Derneği Kandıra Şubesi’nin gençlik konserine ev sahipliği yaptı
Sarısu Gençlik Kampı, ADD’nin konserine ev sahipliği yaptı mask

İzmit Belediyesinin Kandıra’da yer alan bölgenin incisi Sarısu Gençlik Kampı, Atatürkçü Düşünce Derneği Kandıra Şubesi’ni ağırladı. Gençlik konseriyle keyifli anların yaşandığı geceye ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, ADD Şube Başkanı Zeliha Yalçıntuğ, ADD Genel Başkan yardımcısı Necmi Akyalçın, ADD Genel Sayman Basri Gürsoy, ADD Genel Sayman Yardımcısı ve Bölge Sorumlusu Devrim Taylan Ercan, Genel Sekreter Yardımcısı ve İstanbul Bölge Sorumlusu Önder Polatoğlu, ADD Gölcük Şube Başkanı Cemil Özbaş, ADD Yahyakaptan Şubesi Eski Başkanı Yakup Gökçe katıldı. 

PLAKET VERDİLER

Atatürkçü Düşünce Derneğini İzmit Belediyesi Başkanvekili Çetin Sarıca, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam ve Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Ercan Umutlu karşıladı. Konser sonunda verdikleri destekten ötürü İzmit Belediyesine teşekkür eden yetkililer, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in plaketini Başkanvekili Çetin Sarıca’ya takdim ettiler. 
# başkanı, İzmit belediyesi

31 Tem 2022 - 09:58 - Gündem

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