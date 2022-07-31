31 Tem 2022 - 09:59- Gündem G: 31 Tem 2022 - 10:02

Büyükşehir kendi ürettiği asfaltı kullanıyor

Büyükşehir, merkezde ve köy yollarındaki üstyapı çalışmalarında kendi şantiyesinde ürettiği asfaltı kullanarak tasarruf sağlıyor
Büyükşehir kendi ürettiği asfaltı kullanıyor mask

Kocaeli genelindeki yolların bakım, onarım ve yapım çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezleri ve köy yollarının daha konforlu ve güvenli olması için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir, İzmit merkezde ve köylerinde, Kandıra’nın köy yollarında yapımına başladığı üstyapı çalışmalarında kendi şantiyesinde ürettiği asfaltı kullanarak tasarruf sağlarken maliyetlerini minimize ediyor. Üstyapı çalışmaları kapsamında Kandıra’da 21 bin 900 ton, İzmit’te 62 bin 160 ton asfalt serimi gerçekleştirilecek. 127 bin 250 tonda yolun temeli olan asfalt öncesi serimi yapılan plent miks temel serimi yapılacak. 

SOLAKLAR ASFALT ŞANTİYESİNDE ÜRETİLİYOR

Saatte 240 ton asfalt üretme kapasitesine sahip Büyükşehir Belediyesi Solaklar Asfalt Şantiyesinde üretilen asfalt ile İzmit merkezde ve köylerinde, Kandıra’nın köy yollarında asfaltlama çalışmaları yapılmaya başlandı. Kandıra’da 15,6 kilometre, İzmit merkezde ve köylerinde 44,3 kilometre yolun asfaltlanması planlanıyor.

KANDIRA YUSUFÇA MAHALLESİNDE ASFALT SERİLDİ

Kandıra Yusufça Mahallesi Yaramazlar mevkiinde asfalt serimine başlayan Büyükşehir Belediyesi, burada da kendi üretimi asfaltı kullanıyor. 850 metrelik yolda bin 100 ton asfalt serimi yapıldı. Yusufça Mahallesi Beşirli Mevkii, Kırkarmut Mahallesi Duraklı Mevkiinde stabilize toprak yolları asfaltlayacak Büyükşehir Belediyesi, ulaşımı daha konforlu hale getiriyor.

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31 Tem 2022 - 09:59 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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K.s - Plajyolu tramvay yapılan yoluda gör bir belediye başkanı yol rezalet her araba çukura giriyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Temmuz 10:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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