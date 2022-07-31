“Kocaeli Valiliği’nden Hancı ve Arslan için açıklama bekliyoruz”

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri kapsamında sahne alacak şarkıcı Bilal Hancı ve Volkan Arslan’ı eleştirdi. Bilal Hancı’nın küfürbaz olduğunu, Arslan’ın ise mikro milliyetçilik yaptığını belirten Bingöl, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Kocaeli Kent Meydanında gerçekleştirilecek ‘ Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’ organizasyonu adı altında küfürbaz, holiganlık eğilimi gösteren sosyal medya azgınları konuk olarak gençlerimize sunulamaz. Gençlerimiz kariyerlerini planlarken geleceklerini kurgularken devletimizin hangi imkânlarıyla neler yapabilecekleri hususunda bir farkındalık yaratmayı amaçlayan ‘Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’ organizasyonun altındaki gizli amaç nedir merak ediyoruz? Türk gençliğine örnek olacak pırıl pırıl sanatçılarımız ve gençlerimiz varken neden geçen hafta da Sakarya halkı tarafından şehirden kovulan Bilal Hancı? Bu ısrar ile hangi borcunuzu ödüyorsunuz?

“HANCI VE SAZ ARKADAŞLARININ ASIL GÖREVİ NE?”

Ülkemizin güzide kulüplerine ve TFF'ye ağır küfürler nasıl edilir söyleşisi mi gerçekleştireceksiniz? Geçtiğimiz yıldan bu yana sık sık sosyal medyada yabancı uyruklu sığınmacıların, kadınlarımızı gizlice çektikleri videolara denk geliyoruz. Özellikle Afganistan ve Pakistan'dan gelen erkek sığınmacılarla ilgili huzursuzlukları bertaraf etmek adına Pakistan ve Afganistan ile ilgili algı videoları çeken Bilal Hancı ve saz arkadaşlarının asıl görevi nedir? Bir dönem AKP hükümeti üyelerine de videolar çeken Bilal Hancı ve saz arkadaşlarının son marifeti TÜGVA Edirne Kampı güzellemesi idi. AKP'nin sosyal medya mühendisliğini yürüten Bilal Hancı ve saz arkadaşlarının yukarıda belirttiğimiz marifetleri haricinde hangi özelliği, Türk gençliğine devlet eliyle sunulmasına etkendir?

“ATATAÜRK VE CUMHURİYET DÜŞMANI BAHADIROĞLU İÇİN YAS TUTTU”

ADD Kocaeli Şubesi olarak Kocaeli Valisi'nden açıklama bekliyoruz. Ayrıca bir diğer konuk olan türkücü Volkan Arslan'a da hatırlatmak isteriz ki eğer bir ‘Lütuf’ var ise oda Türkiyeli olmaktır. Ayrımcı mikro milliyetçilik tehlikeli bir söylemdir. Türkücü Volkan Arslan her ne kadar Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti düşmanı Yavuz Bahadıroğlu için yas tutsa da Kocaeli gençleri hem Atatürk'ün hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin birer neferidir. Bugüne kadar Türkiye'nin değişik şehirlerine 250 bine yakın gencimizle birebir temas kuran küfürbaz Youtuber ve saz arkadaşlarını kınıyor, ahlaklı ve saygılı tüm gençlerimizi uyarmayı görev biliyoruz.”