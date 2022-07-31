31 Tem 2022 - 10:41- Gündem G: 31 Tem 2022 - 10:43

Kıraç, Değirmendere Fındık festivaline damga vurdu

Değirmendere Fındık ve Kültür Sanat Festivalinde Ünlü Sanatçı Kıraç sahne aldı.
Kıraç, Değirmendere Fındık festivaline damga vurdu mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi’nce düzenlenen Değirmendere Fındık ve Kültür Sanat Festivali Çınarcık meydanında gerçekleştirildi. Ünlü Sanatçı Kıraç’ın sahne alacağı festivalde en iyi fındığı yetiştiren üreticiye de ödülleri verildi.

DEĞİRMENDERE FINDIK VE KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ

Gölcük ilçesinde geleneksel olarak yapılan Değirmendere Fındık ve Kültür Sanat Festivali bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen Değirmendere Fındık ve Kültür Sanat Festivali’nde ünlü sanatçı Kıraç sahne aldı.

BAŞKANLAR VATANDAŞLA BİR ARAYA GELDİ

Değirmendere Çınarcık Meydanında gerçekleştirilen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Gölcük İlçe Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’de katıldı. Başkanlar konser öncesi vatandaşlarla bir araya geldi. Konser öncesinde en iyi fındığı yetiştiren üreticiye ödülleri verildi.

KIRAÇ KONSERİ

Ödül töreninin ardından ünlü sanatçı Kıraç sahne aldı. Vatandaşlar Kıraç’a büyük ilgi gösterdi. Festivale katılan vatandaşlar Türk Rock Müziğinin sevilen sanatçısı Kıraç’ın şarkılarıyla unutulmayacak bir akşam yaşayan Gölcüklüler zaman zaman şarkılara eşlik etti.

VATANDAŞLAR ŞARKILARA EŞLİK ETTİ

Konser sırasında sahneye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ünlü sanatçıya çiçek, Gölcük İlçe Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise içerisinde Değirmendere fındığının yer aldığı sepet hediye etti.

# Kocaeli, kocaeli haber, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli son dakika, Kocaeli Gazete, kocaeli gazeteleri, kocaeli manset, kocaeli manset-haber, kocaeli gazete haber, kocaeli flas haber, Gölcük, kocaeli guncel haberler, Başiskele, son dakika haberleri, kocaeli gündem, Kartepe, İzmit, Darıca, , Dilovası, Çayırova, Körfez, Gebze, Kocaeli haberleri, bir, başkanı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ardından

31 Tem 2022 - 10:41 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.897.583 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri alımı yapılacak mask
Bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri alımı yapılacak
Araç kiralama hizmeti alınacak mask
Araç kiralama hizmeti alınacak
İzmit'te 9 m² büro icradan satılık mask
İzmit'te 9 m² büro icradan satılık
Çağlayan: EYT formül değil adalet istiyor mask
Çağlayan: EYT formül değil adalet istiyor
Başkan Aygün’den bürokrasiye projelerini anlattı destek istedi mask
Başkan Aygün’den bürokrasiye projelerini anlattı destek istedi
Hürriyet’ten emlakçılara destek sözü mask
Hürriyet’ten emlakçılara destek sözü
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL