Kıraç, Değirmendere Fındık festivaline damga vurdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi’nce düzenlenen Değirmendere Fındık ve Kültür Sanat Festivali Çınarcık meydanında gerçekleştirildi. Ünlü Sanatçı Kıraç’ın sahne alacağı festivalde en iyi fındığı yetiştiren üreticiye de ödülleri verildi.

DEĞİRMENDERE FINDIK VE KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ

Gölcük ilçesinde geleneksel olarak yapılan Değirmendere Fındık ve Kültür Sanat Festivali bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen Değirmendere Fındık ve Kültür Sanat Festivali’nde ünlü sanatçı Kıraç sahne aldı.

BAŞKANLAR VATANDAŞLA BİR ARAYA GELDİ

Değirmendere Çınarcık Meydanında gerçekleştirilen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Gölcük İlçe Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’de katıldı. Başkanlar konser öncesi vatandaşlarla bir araya geldi. Konser öncesinde en iyi fındığı yetiştiren üreticiye ödülleri verildi.

KIRAÇ KONSERİ

Ödül töreninin ardından ünlü sanatçı Kıraç sahne aldı. Vatandaşlar Kıraç’a büyük ilgi gösterdi. Festivale katılan vatandaşlar Türk Rock Müziğinin sevilen sanatçısı Kıraç’ın şarkılarıyla unutulmayacak bir akşam yaşayan Gölcüklüler zaman zaman şarkılara eşlik etti.

VATANDAŞLAR ŞARKILARA EŞLİK ETTİ

Konser sırasında sahneye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ünlü sanatçıya çiçek, Gölcük İlçe Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise içerisinde Değirmendere fındığının yer aldığı sepet hediye etti.