Kıraç, Değirmendere Fındık festivaline damga vurdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi’nce düzenlenen Değirmendere Fındık ve Kültür Sanat Festivali Çınarcık meydanında gerçekleştirildi. Ünlü Sanatçı Kıraç’ın sahne alacağı festivalde en iyi fındığı yetiştiren üreticiye de ödülleri verildi.
DEĞİRMENDERE FINDIK VE KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ
Gölcük ilçesinde geleneksel olarak yapılan Değirmendere Fındık ve Kültür Sanat Festivali bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen Değirmendere Fındık ve Kültür Sanat Festivali’nde ünlü sanatçı Kıraç sahne aldı.
BAŞKANLAR VATANDAŞLA BİR ARAYA GELDİ
Değirmendere Çınarcık Meydanında gerçekleştirilen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Gölcük İlçe Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’de katıldı. Başkanlar konser öncesi vatandaşlarla bir araya geldi. Konser öncesinde en iyi fındığı yetiştiren üreticiye ödülleri verildi.
KIRAÇ KONSERİ
Ödül töreninin ardından ünlü sanatçı Kıraç sahne aldı. Vatandaşlar Kıraç’a büyük ilgi gösterdi. Festivale katılan vatandaşlar Türk Rock Müziğinin sevilen sanatçısı Kıraç’ın şarkılarıyla unutulmayacak bir akşam yaşayan Gölcüklüler zaman zaman şarkılara eşlik etti.
VATANDAŞLAR ŞARKILARA EŞLİK ETTİ
Konser sırasında sahneye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ünlü sanatçıya çiçek, Gölcük İlçe Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise içerisinde Değirmendere fındığının yer aldığı sepet hediye etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.