31 Tem 2022 - 10:44- Gündem G: 31 Tem 2022 - 10:46

İzmit'te 9 m² büro icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit'te 9 m² büro icradan satılık
İzmit'te 9 m² büro icradan satılık mask

Kocaeli İl, İzmit İlçe, KADIKÖY Mahalle/Köy, 3747 Ada, 22 Parsel, 1.katta 37, 38, ve 39 nolu bağımsız bölüm bürolar olup, taşınmazlar, Kadıköy Mah. Bağdat Cad. Dönmezler Pasajı, No:31 K.1 İzmit Kocaeli adresindedir. Merkez ilçe olan İzmit ilçesi sınırlarında, Devlet Hastanesinden İcra Müdürlüğü binasına giden yol üzerinde konumludur.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...

31 Tem 2022 - 10:44 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.897.583 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri alımı yapılacak mask
Bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri alımı yapılacak
Araç kiralama hizmeti alınacak mask
Araç kiralama hizmeti alınacak
İzmit'te 9 m² büro icradan satılık mask
İzmit'te 9 m² büro icradan satılık
Çağlayan: EYT formül değil adalet istiyor mask
Çağlayan: EYT formül değil adalet istiyor
Başkan Aygün’den bürokrasiye projelerini anlattı destek istedi mask
Başkan Aygün’den bürokrasiye projelerini anlattı destek istedi
Hürriyet’ten emlakçılara destek sözü mask
Hürriyet’ten emlakçılara destek sözü
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL