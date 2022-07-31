Okul servis araçları için istişare toplantısı yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim öğretim dönemi öncesi öğrencilerin güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde okul servis araçları için tüm paydaşların katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.
TÜM PAYDAŞLARLA TOPLANTI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya İlçe Kaymakamlık, İl ve İlçe Milli Eğitim, İl ve İlçe Emniyet, İl Jandarma, Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü, Ukome Şube Müdürlüğü, Denetim Şefliği, Ticari Plaka İşlemleri Şefliği, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası ve Kocaeli Servis Araçları Odasının yetkilileri katılım sağladı.
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantıda 2022-2023 eğitim öğretim döneminde Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kapsamında okul servis taşımacılığı yapacakların uymaları gereken kurallar, servisçilerin alması gereken evraklar, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması, evrak karmaşasının önüne geçilmesi, okul servis hizmetlerinin güvenli bir şekilde yapılması, alınacak önlemler ve yapılacak denetimler ele alındı.
GÜZERGÂH İZİN BELGESİ BAŞVURULARI
Katılımcıların ortak düşünceleriyle ileride doğabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için evrak işlemlerinde revizyon olması gerektiği gibi saha denetimlerinin okul önlerinde yapılmasının daha etkili olacağı görüşüne varıldı. Ayrıca okul servis aracı güzergâh izin belgesi başvurularının 08 Ağustos 2022 tarihinden itibaren alınmaya başlaması kararlaştırıldı. Başvurular urbas.kocaeli.bel.tr adresinden online olarak yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.