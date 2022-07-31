31 Tem 2022 - 11:20- Gündem G: 31 Tem 2022 - 11:26

Çayırova’ya yapılacak küçük sanayi sitesinin muhammen bedeli 193 milyon!

Çayırova’da küçük ölçekli işletmeleri bir çatı altında toplayacak Küçük Sanayi Sitesi Projesi’nin ihalesi Resmi Gazete’de duyuruldu. Söz konusu projenin muhammen bedeli 193 milyon 315 bin 819 TL olarak belirlendi.

Nazım Özgün Erbulan
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Çayırova’ya yapılacak küçük sanayi sitesinin muhammen bedeli 193 milyon! mask
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Çayırova Belediye  Başkanı Bünyamin Çiftçi geçtiğimiz günlerde ilçenin küçük ölçekli işletmelerini bir çatı altında toplayacak olan Küçük Sanayi Sitesi Projesi’nin ihale işlem dosyasını imzalamıştı. Çiftçi, küçük sanayi için önce 31 bin metrekare arazi üretti. 31 dönüm arazi üzerine inşa edilecek ve arsa payı karşılığı hasılat paylaşımı usulünde gerçekleşecek ihalenin tarihi 17 Ağustos 2022 olarak belirlendi.

MUHAMMEN BEDELİ 193 MİLYON

Çayırova Şekerpınar Mahallesi’nde bulunan 418 ada 71 parsel alanda toplamda 31 bin 21,19 metrekare alanın ilanı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Toplam genel brüt inşaat alanı 64 bin 634,55 metrekare olarak belirtilen projenin muhammen bedeli 193 milyon 315 bin 819 TL 85 kuruş olarak belirlendi. Ayrıca söz konusu işin süresinin 550 gün olduğu da yayınlanan ilanda yer aldı.

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31 Tem 2022 - 11:20 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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