İkinci rakibimiz Düzcespor

Sezon öncesi hazırlıklarını Kızılcahamam’da sürdüren Kocaelispor ikinci antrenman maçını bugün (Pazartesi) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Düzcespor ile oynayacak. Kızılcahamam Stadı’ndaki maç saat 17.00’de başlayacak. Yeşil siyahlılar 3 Ağustos’ta ise yine Beyaz Grup takımlarından Arnavutköy Belediyespor ile üçüncü ve son antrenman maçını oynayacak.