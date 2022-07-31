31 Tem 2022 - 14:40- Spor G: 31 Tem 2022 - 14:41

İkinci rakibimiz Düzcespor
İkinci rakibimiz Düzcespor mask

Sezon öncesi hazırlıklarını Kızılcahamam’da sürdüren Kocaelispor ikinci antrenman maçını bugün (Pazartesi) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Düzcespor ile oynayacak. Kızılcahamam Stadı’ndaki maç saat 17.00’de başlayacak. Yeşil siyahlılar 3 Ağustos’ta ise yine Beyaz Grup takımlarından Arnavutköy Belediyespor ile üçüncü ve son antrenman maçını oynayacak.
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31 Tem 2022 - 14:40 - Spor

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